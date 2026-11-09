ปอศ. เรียก 6 ผูปกครองมูลนิธิดี ตรวจบัญชีโอนเงิน 70 ลานบาท
กองปราบปรามปฏิบัติการพิเศษเรียก 6 พยานรายสำคัญสอบบัญชีมูลนิธิดี เบื้องต้นพบบัญชีโอนเข้าบุคคลใกล้ชิดรวมกว่า 73.6 ล้านบาท รอสรุปสำนวนฝากขังตามกรอบเวลา
กองปราบปรามปฏิบัติการพิเศษ หรือ ปอศ. ประกาศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบในการเรียกพยานบุคคลทั้ง 6 รายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความผิดทางเศรษฐกิจเข้ามาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน โดยมีการยืนยันชัดเจนว่าสามารถสรุปสำนวนคดีเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับการขอหมายจับหรือการฝากขังผู้ต้องหาได้
ความคืบหน้าล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมออกหมายเรียกให้นายอภิธิฐ ภุมภา หรือที่เรียกกันว่า 'ลุง' ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการของมูลนิธิดี เข้ามาชี้แจงพฤติการณ์ทางการเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนในช่วงสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปอย่างครอบคลุมและตรวจสอบได้จริงAlso readผู้ว่าฯ ภูเก็ต ติดตามคดีหาดฟรีดอม ยึดพื้นที่ป่าสงวนกว่า 70 ไร่ เสียหาย 3,000 ล้าน
ตรวจสอบบัญชีโอนเข้า 4 บัญชี 36 ลานบาท
เหตุผลสำคัญที่ทำให้พนักงานสอบสวนกำหนดให้นายอภิธิฐ ภุมภา เป็นเป้าหมายในการสอบปากคำก็เพราะพบว่ามีการไหลเวียนของเงินจากบัญชีกลางของมูลนิธิฯ เข้าไปยังบัญชีส่วนตัวของนายอภิธิฐโดยตรงจำนวนถึง 4 บัญชีรวมมูลค่าสูงกว่า 36 ล้านบาท
ในประเด็นนี้พนักงานสอบสวนต้องการให้ นายอภิธิฐ ชี้แจงที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวอย่างชัดเจนว่ามีการนำไปใช้จ่ายในกิจการใดบ้างขององค์กร หรือมีบุคคลอื่นใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินก้อนนี้
พล.ต.ต. ทรรศนภูมิ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายอภิธิฐ ภุมภา ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยในกลุ่มเดียวกันนี้ยังมีรองประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวน 3 คนที่ถูกเรียกตัวมาให้ปากคำเพื่อสอบสวนความรับผิดชอบร่วมกัน
ประเด็นการสอบสวนกลุ่มคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการดำเนินงานขององค์กรโดยเฉพาะในส่วนของระเบียบทางการเงิน การใช้บัญชีรายรับรายจ่าย และการจัดประชุมต่างๆ ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของการบริหารงานมูลนิธิอย่างเคร่งครัดหรือไม่
สอบผู้รับเหมาและบัญชีที่เกี่ยวข้อง 37 ลานบาท
นอกเหนือจากกลุ่มผู้บริหารมูลนิธิแล้ว พล.ต.ต. ทรรศนภูมิ ยังระบุว่ามี นายอภิชาต หรือ 'ช่างเอ๋' ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพลูวิลลาในจังหวัดภูเก็ต ถูกเรียกตัวเข้ามาสอบปากคำเช่นกัน
กรณีของ นายอภิชาต มีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินเข้าทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีของบริษัทของเขาทั้งสองแห่ง รวมมูลค่าสูงกว่า 37 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว
ส่วนบุคคลที่ 4 คือ นายเอ็ม หรือ 'ช่างเอ็ม' ผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแม้ว่าตัวเงินจะโอนมาจากนายอภิธิฐ อนันตวรรณ หรือ 'ก๊อต' ซึ่งเป็นสามีของ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผดุง แต่เนื่องจากแหล่งเงินทุนเดิมมาจากมูลนิธิ นายเอ็ม จึงถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อกลุ่มที่ 2 ที่ต้องมาให้ข้อมูลเช่นกัน
เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มถัดไปและบุคคลใกล้ชิด
สำหรับกลุ่มที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลอีกหลายราย พนักงานสอบสวนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะดำเนินการออกหมายเรียกเข้ามาสอบปากคำในลำดับถัดไป
หนึ่งในบุคคลที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเรียกตัวเข้าสอบสวนในลำดับต่อไปคือนายพ่อของ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผดุง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการโอนเงินจากมูลนิธิฯ เข้าบัญชีส่วนตัวของนายพ่อจำนวนสูงกว่า 4.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่รายหนึ่งที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีเงินโอนจากมูลนิธิฯ เข้าบัญชีจำนวน 880,000 บาท จึงเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรอรับหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำต่อไป
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