ปอศ.สอบ 'บุ๋ม ปนัดดา' ใช้เงินมูลนิธิส่วนตัว ยันมีฐานะประธานต้องรับผิดชอบ
พล.ต.ต.ทัศนภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ยัน 'บุ๋ม ปนัดดา' ในฐานะประธานมูลนิธิมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน ชี้การอ้างว่าไม่รู้อ้างได้ยาก เตรียมเรียกช่างเอ็มสอบปากคำ วันนี้
พลตำรวจตรี ทัศนภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก. ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ มูลนิธิองค์กรทำดี และนางสาว ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ว่าขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานและต่อจิ๊กซอว์ข้อมูลมีความคืบหน้าจนเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ายังไม่ปักใจเชื่อข้อกล่าวอ้างที่ว่า บุ๋ม ปนัดดา ตกเป็นเหยื่อและถูกสามีหลอกลวงทางการเงิน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายเป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ บัญชี และการติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้Also readBinance พบเงินไหลกลับเข้าแพลตฟอร์มกว่า 3.25 พันล้านดอลลาร์ หลังเหตุการณ์แฮก
ตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชี
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินบริจาคไปแล้วบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่รับสภาพว่ารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเชิญชวนบริจาค ผ่านช่องทางใด และช่วงเวลาใดรวมถึงจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่ข้อเท็จจริงที่พบคือ เงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแต่อย่างใด
สำหรับรายละเอียดยอดเงินเสียหาย 800 ล้านบาท ที่มีการกระพือข่าวว่า บุ๋ม ปนัดดา นำไปใช้จ่ายส่วนตัวนั้น ทางตำรวจยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลในประเด็นนี้ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามีหลักฐานว่ามีการนำเงินบริจาคของมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวจริง
ปอศ.ไม่เชื่อคำแก้ต่างประธานมูลนิธิ
พลตำรวจตรี ทัศนภูมิ ระบุว่า การที่ บุ๋ม ปนัดดา อ้างว่าไม่ทราบเห็นหรือภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น เป็นเรื่องที่สามารถกล่าวอ้างในเชิงคดีได้ แต่เมื่อดูจากพยานแวดล้อม ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี บ่งชี้ไปในทิศทางอื่นทำให้การแก้ต่างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่า จากความสามารถและสถานะทางกฎหมาย การกระทำที่กระทำซ้ำ ๆ และต่อเนื่องกันนั้น การจะอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ จึงไม่ได้น้ำหนักกับคำกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใด และหากพิจารณาจากองค์ประกอบความร้ายแรงของคดีแล้ว ตำรวจอาจพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เตรียมเรียกพยานสำคัญสอบปากคำ
กระบวนการทางกฎหมายและการออกหมายเรียกหรือหมายจับ พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต่อจิ๊กซอว์คดีให้สมบูรณ์ที่สุด โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อบ้านเมือง พฤติกรรมความเสี่ยงในการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แม้ข้อหาจะมีอัตราโทษสูงและสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ทันที แต่เจ้าหน้าที่จะเลือกใช้ช่องทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
สำหรับการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมา ซึ่งได้ดำเนินการสอบปากคำช่างเอ๋ ผู้รับเหมาสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ไปแล้วเมื่อคืนนี้ สำหรับช่างเอ็ม ผู้รับเหมาสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี ได้มีการนัดหมายให้มาสอบปากคำในวันนี้เวลา 14.00 น.
แยกสถานะร่วมขบวนการหรือพยาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาจำแนกสถานะบุคคลเหล่านี้ว่า เป็นเพียงพยานใกล้ชิดเหตุการณ์ หรือมีส่วนร่วมกระทำความผิดในฐานะผู้ร่วมขบวนการวงแรก โดยแนวทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกขั้นตอนจะต้องมีความสมเหตุสมผลตามหลักธรรมาภิบาลทั่วไป ตั้งแต่การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมา การทำสัญญาจ้างที่มีการกำหนดราคาและงวดงานอย่างชัดเจน ไปจนถึงบุคคลที่เข้ามาเป็นพยานในสัญญาและการชำระเงิน หากพบความผิดปกติ เช่น ไม่มีสัญญาจ้าง หรือจ่ายเงินสูงกว่ามูลค่างานจริงโดยไม่มีเหตุผลสมควร จะถูกนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิสูจน์เจตนาที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ดาราชื่อดังให้ปากคำแล้วบางส่วน
ด้านความคืบหน้าการให้ปากคำของบุคคลที่มีชื่อเสียง นางสาวอารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เกิต หรือ ชมพู่ อารยา นักแสดงชื่อดัง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนปอศ. เพื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่วนนางสาว รานี แคมเปน หรือ เบลล่า นักแสดงชื่อดัง นั้น ยังไม่ได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนในขณะนี้
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