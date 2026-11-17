ปอศ. เรียก 'พ่อบุ๋ม ปนัดดา' แจงปมเงินล้าน โอนเข้าบัญชีแยกแยะดูแลครอบครัวหรือฟอกเงิน
ปอศ. เตรียมเรียกพ่อของบุ๋ม ปนัดดา ให้ปากคำกรณีโอนเงินหลักล้านเข้าบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเงินดูแลครอบครัวหรือเกี่ยวข้องการฟอกเงิน พร้อมออกหมายเรียกกรรมการมูลนิธิและช่างรับทราบข้อหาในสัปดาห์นี้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน ( ปอศ.) อยู่ระหว่างเตรียมเรียก นายปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือที่ประชาชนเรียกว่า " พ่อบุ๋ม" มาร่วมให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อชี้แจงแหล่งที่มาของเงินจำนวนหลักล้านบาทที่โอนเข้าบัญชี โดยมุ่งเน้นตรวจสอบให้ชัดเจนว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นเงินที่ใช้สำหรับดูแลครอบครัวตามปกติ หรือเป็นส่วนของเงินที่เชื่อมโยงกับคดี ฟอกเงิน ซึ่งกรณีนี้มีความละเอียดอ่อนและต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบในหลายมิติ
ตรวจสอบโอนเงินหลักล้าน แยกแยะเงินดูแลหรือฟอกเงิน
พลตำรวจเอก นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดเผยว่า ปอศ. จะได้พิจารณาเรียกตัวบิดาของนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ "บุ๋ม ปนัดดา" ให้มาให้ปากคำในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่ในจำนวนหลักล้านบาท เป็นกรณีที่มีความแตกต่างจากบุคคลอื่นในคดีนี้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนAlso readเตือนแข้งแมนยู! โปเช็ตติโน่ เน้นฟิต-วิ่งไม่มีหมด รับรองเห็นความเปลี่ยนแปลงทันที
กระบวนการตรวจสอบนี้จะแยกให้ออกว่าเงินที่ถูกโอนเข้ามามีลักษณะเป็นการดูแลครอบครัวตามปกติ เช่น การให้เงินเป็นรายเดือน หรือใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างและซ่อมแซมบ้านหรือไม่ โดยรองผบก.ปอศ. ชี้ว่าพ่อแม่อาจไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากเข้าใจว่าบุตรสาวเป็นดาราและมีรายได้สูง จึงไม่อยากให้รีบสรุปว่าเป็นความผิดจนกว่าจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน
นอกจากนี้ ปอศ. ยังระบุว่ากรณีมีภาพการแชตหลุดที่เกี่ยวข้องกับการสำรองจ่ายค่าภาษีและค่าบัญชี ก่อนจะมีเงินทอนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ นางสาวปนัดดา นั้น เบื้องต้นยังระบุไม่ได้ว่าภาพดังกล่าวหลุดมาจากกรรมการมูลนิธิคนใด แต่เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือเฉพาะภาพที่ปรากฏตามสื่อข่าวดังกล่าวเท่านั้น โดยลักษณะเนื้อหาเป็นการพูดคุยระหว่าง บุ๋ม ปนัดดา กับ ผู้ทำบัญชีหรือผู้ประสานงานด้านบัญชี
รองผบก.ปอศ. ย้ำว่าหากมีผู้ประสงค์จะนำภาพแชตต้นฉบับดังกล่าวไปส่งมอบให้ตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมรับไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่จะต้องมีรายละเอียดประกอบที่ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากโทรศัพท์เครื่องใด หรือเป็นการแคปหน้าจอมาจากแหล่งที่มาใด เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแท้จริง ไม่เป็นเพียงภาพหลุดที่อาจมีการตัดต่อหรือแก้ไขได้
เร่งออกหมายเรียก 6 ผู้ถูกกล่าวหา รับทราบข้อหาสัปดาห์นี้
สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวน 4 ราย และช่างรับเหมาอีก 2 ราย ซึ่งรวมถึงนายอภิวุฒิ หรือ "องุ่น" นั้น เมื่อวานนี้ (16 พ.ย. 2569) ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นขั้นตอนการประชุมเพื่อลงมติภายในหน่วยงาน
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน (17 พ.ย. 2569) ปอศ. ได้เร่งจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการออกหมายเรียกกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 คน ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ โดยผู้ถูกกล่าวหาสามารถประสานงานเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดได้ หากมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนนัดก็ต้องชี้แจงเหตุผลและอุปสรรคให้ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม รองผบก.ปอศ. ระบุว่าการขอเลื่อนนัดออกไปยาวนานเป็นหลักเดือนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการสอบสวนที่รวดเร็ว หากไม่สามารถชี้แจงเหตุผลอันควรได้อย่างชัดเจน
อัตราโทษแตกต่างกัน ฟอกเงิน ฉ้อโกง และคอมพิวเตอร์
บุคคลทั้งหมดที่ถูกเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา มีจำนวน 6 ราย โดยแต่ละรายมีความผิดและอัตราโทษที่แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ในเหตุการณ์ สำหรับ นายสุรศักดิ์ หรือ "ช่างเอ๋" และ นายสมชาย หรือ "ช่างเอ็ม" ถูกแจ้งข้อหาเพียง 1 ข้อหา คือ ร่วมกันฟอกเงิน
ส่วนคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี อีก 4 ราย มีอัตราโทษที่รุนแรงกว่า โดยถูกแจ้ง 3 ข้อหาในคดีเดียวกับ นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประกอบด้วย ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
การดำเนินการในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐานและขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา รวมถึงการตรวจสอบความเชื่อมโยงของเอกสารและภาพแชตที่หลุดออกมา เพื่อให้อาญาสิทธิ์สามารถชี้เบาะแสและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม
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