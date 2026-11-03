ปอศ.จับตัวตึงคดีมูลนิธิ ปนัดดา-อดิษ ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง-ฟอกเงิน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดแนวทางการสอบสวนคดีเงินบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี พบ บุ๋ม ปนัดดา และ อดิษ อาจมีความผิดฉ้อโกงและฟอกเงิน ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ และ หนุ่м กรรชัย ให้ปากคำแล้ว
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( ปอศ.) แถลงกำหนดทิศทางในการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินคดีไว้อย่างชัดเจนใน 3 ข้อหาหลัก ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
กรอบข้อหาหลักในการสอบสวน
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงพฤตินัยที่เชื่อมโยงให้เห็นว่า น.ส.ปนัดดา หรือ บุ๋ม ปนัดดา อาจเข้าข่ายความผิดทั้ง 3 ข้อหาข้างต้นอย่างชัดเจน ส่วน นายอดิษ หรือ ก๊อต ซึ่งเป็นคู่สมรส แม้จะไม่ถูกมองว่าร่วมกระทำความผิดในประเด็นการฉ้อโกงโดยตรง แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายความผิดในข้อหาฟอกเงินตามกระบวนการกฎหมายที่กำหนดไว้Also readราคาทองวันนี้พุ่ง 650 บาท! เปิดตลาด 3 พ.ย. ทองแท่งขายออกแตะ 63,050 บาท
แนวทางการเรียกพยานเพิ่มเพื่อขยายผล
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการพิจารณาเรียกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยในช่วงวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายพุทธ อภิวรรณ และ นายหนุ่м กรรชัย หรือ บุคลิกเกิด พลอย
การให้ปากคำของบุคคลสำคัญในวงการ
สำหรับ นายพุทธ อภิวรรณ ได้เดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว และเปิดเผยเบื้อนต้นว่าตนมาให้ปากคำในกรณีการบริจาคเงินจำนวนกว่า 800,000 บาท ให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดี โดยยืนยันว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างครบถ้วน ส่วน นายหนุ่м กรรชัย มีรายงานว่าจะเดินทางมาให้ปากคำในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
การขยายผลไปยังดาราระดับท็อป
การขยายผลของการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังครอบคลุมไปถึงบุคคลในวงการบันเทิงรายอื่นๆ อีกด้วย โดยมีรายงานว่า นักแสดงชื่อดังอย่าง น.ส.เบลล่า ราณี และ น.ส.ชมพู่ อารยา มีกำหนดการที่จะเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในรุ่งขึ้นนี้ เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและรอบด้านตามขั้นตอนกฎหมาย
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