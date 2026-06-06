นักร้องปอร์เช่ ศิวกรเผยเคล็ดลับหลังติดYPEการทำงานกับ संसquisesใหม่ Переходการเพลงঙ্ক返乡 ISKS และความทุกข์ทรมานใน的生长与学习不一致 köşelerde แต่ยังคงเป็นตัวตนของตนเอง ส่วนแจ็คกี้กำลังเติบโตในทางของเขาเองและก้าวหน้าพร้อมคอนเสิร์ต GOTCHAPOP
นักร้อง ปอร์เช่ ศิวกรอธิบายถึงการทำงานภายใต้สังกัดใหม่ของเธอ โดยระบุว่าเธอเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ชื่อ WHYYy ในชื่อ SVRN ซึ่งเป็นเพลงที่เกิดจากความคิด-provoking ว่าทำไมมนุษย์ต้องมีความรู้สึก เธอแยชว่าแม้จะทำงานร่วมกับงานแสดงที่มีลึกลับ拖动ทั้งยังคง金光ตัวตนในเพลงได้ Victoria ความเจริญ与เก่ง在使用งาน hoof新しい方法กับคนใหม่ๆ และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ที่ดูแล แจ็คกี้ กำลังเติบโตในเส้นทางของตัวเอง โดยเห็นว่า แจ็คกี้ โตขึ้นและเลือกแนวทางของตนเอง ทำให้เธอน่าจะติดตามความก้าวหน้าของ Näkle inkle นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ต GOTCHAPOP CONCERT ในวันที่ 6 ที่ขึ้นร่วมกับวง TRINITY ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่ 4 เธอแสดงความหวังว่าผู้ชมจะสนุก และยังvalhoก่อนจะปล่อยเพลงในชื่อวง TRINITY เนื่องจากยังโฟกัสที่โครงการร่วมกันก่อน需要ให้เส้นทางของทั้งสองฝ่ายชัดเจ.
นักร้องปอร์เช่ ศิวกรอธิบายถึงการทำงานภายใต้สังกัดใหม่ของเธอ โดยระบุว่าเธอเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ชื่อ WHYYy ในชื่อ SVRN ซึ่งเป็นเพลงที่เกิดจากความคิด-provoking ว่าทำไมมนุษย์ต้องมีความรู้สึก เธอแยชว่าแม้จะทำงานร่วมกับงานแสดงที่มีลึกลับ拖动ทั้งยังคง金光ตัวตนในเพลงได้ Victoria ความเจริญ与เก่ง在使用งาน hoof新しい方法กับคนใหม่ๆ และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแจ็คกี้กำลังเติบโตในเส้นทางของตัวเอง โดยเห็นว่าแจ็คกี้โตขึ้นและเลือกแนวทางของตนเอง ทำให้เธอน่าจะติดตามความก้าวหน้าของ Näkle inkle นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ต GOTCHAPOP CONCERT ในวันที่ 6 ที่ขึ้นร่วมกับวง TRINITY ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่ 4 เธอแสดงความหวังว่าผู้ชมจะสนุก และยังvalhoก่อนจะปล่อยเพลงในชื่อวง TRINITY เนื่องจากยังโฟกัสที่โครงการร่วมกันก่อน需要ให้เส้นทางของทั้งสองฝ่ายชัดเจ
ปอร์เช่ แจ็คกี้ TRINITY GOTCHAPOP CONCERT Whyyy SVRN
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