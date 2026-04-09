ปอร์โต้ ปะทะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์: ศึกชิงชัยในบ้าน

ปอร์โต้เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในเกมที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น ทั้งสองทีมเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน ทำให้การจัดทัพเป็นไปอย่างจำกัด ปอร์โต้ถูกมองว่าเป็นต่อด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าและได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน
ปอร์โต้ (โปรตุเกส) เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (อังกฤษ) ใน การแข่งขัน ที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น เวลาแข่งขันคือ 02.00 น. และจะถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3.
การแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองทีมในการแสดงศักยภาพและเก็บแต้มเพื่อเป้าหมายของพวกเขาในฤดูกาลนี้ ปอร์โต้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการจัดทีม เนื่องจากปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ และการขาดหายไปของกองหน้าตัวหลักบางราย ขณะที่ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ก็มีปัญหาคล้ายกันในการจัดทัพ ทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง\ฟรานเชสโก้ ฟาริโอลี่ ผู้จัดการทีมปอร์โต้ จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในการจัดทัพ เนื่องจาก ซามู อาเกโฮว่า และ ลุค เดอ ยอง สองกองหน้าตัวหลักมีอาการบาดเจ็บ ทำให้หมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ นอกจากนี้ โรดริโก้ โมร่า และ นาฮวน เปเรซ ยังต้องรอเช็คความฟิต ทำให้การจัดทัพของปอร์โต้ค่อนข้างจำกัด การขาดหายไปของผู้เล่นตัวหลักในตำแหน่งกองหน้า ทำให้ แตเร็ม มอฟฟี่ มีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้า โดยมี วิลเลียม โกเมส และ บอร์ฆา ไซนซ์ สนับสนุนเกมรุกจากริมเส้น ฝั่งน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ วิตอร์ เปเรยร่า ผู้จัดการทีมก็ต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นไม่พร้อมใช้งานหลายรายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น โอมารี ฮัทชินสัน, แชร์ คุนญ่า, วิลลี่ โบลี่, นิโคโล ซาโวน่า, จอห์น วิคเตอร์, คริส วู้ด และ โอลา ไอน่า นอกจากนี้ ทีมเยือนยังหมดสิทธิ์ใช้งาน เอลเลียต แอนเดอร์สัน มิดฟิลด์คนสำคัญที่ติดโทษแบน ส่งผลให้ นิโกลัส โดมิงเกซ และ อิบราฮิม ซ็องกาเร่ มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริง\การคาดการณ์รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม ปอร์โต้ น่าจะใช้ระบบ 4-3-3 โดยมี ดีโอโก้ คอสต้า เป็นผู้รักษาประตู แนวรับประกอบด้วย อัลแบร์โต้ คอสต้า, ยาน เบ็ดนาเร็ค, ยาคุบ คิวิออร์ และ ไซดู ซานูซี แผงมิดฟิลด์ใช้ วิคตอร์ โฟรโฮลด์ต, อลัน วาเรล่า และ เซโก้ โฟฟาน่า ส่วนแนวรุกประกอบด้วย วิลเลี่ยม โกเมส, เตเรม มอฟฟี่ และ บอร์ฆา ไซนซ์ ด้านน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ คาดว่าจะใช้ระบบ 4-2-3-1 โดยมี มัตซ์ เซลส์ เป็นผู้รักษาประตู กองหลังประกอบด้วย นีโค วิลเลี่ยมส์, นิโกล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่ และ โมราโต้ แดนกลางใช้ อิบราฮิม ซ็องกาเร่ และ นิโกลัส โดมิงเกซ ส่วนกองกลางตัวรุกใช้ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ และ คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย โดยมี อีกอร์ เชซุส เป็นกองหน้าตัวเป้า จากสถิติการพบกันในอดีต ฟอเรสต์เคยเอาชนะปอร์โต้ได้ในช่วงต้นฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ด้วยฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ดีกว่าของปอร์โต้ และความได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน ทำให้ปอร์โต้ถูกคาดหมายว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได
ปอร์โต้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก การแข่งขัน ผู้เล่นบาดเจ็บ