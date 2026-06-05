ปอร์เช่ ศิวกร เปิดตัวเพลงใหม่ WHY ภายใต้สังกัด SVRN พร้อมโฟกัสงานเพลงเต็มที่ปีนี้

นักร้องหนุ่มปอร์เช่ ศิวกร สร้างความฮือฮาด้วยการปล่อยเพลงใหม่ WHY ภายใต้สังกัด SVRN โดยเผยว่าปีนี้จะทุ่มเทให้กับงานเพลงเป็นหลัก พร้อมอัปเดตผลงานภาพยนตร์และคอนเสิร์ตของวง TRINITY
เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงไทยอีกครั้ง สำหรับการกลับมาของนักร้องหนุ่มมากความสามารถ ' ปอร์เช่ ศิวกร ' ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ 'WHY' ภายใต้สังกัดใหม่ SVRN ซึ่งเป็นเพลงที่เกิดจากความคิดของเขาเองเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ว่าทำไมเราต้องมีความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่ซับซ้อน เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงแรกในสังกัดใหม่ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของอัลบั้มเต็มที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำ ซึ่งปอร์เช่เผยว่าปีนี้เขาจะโฟกัสที่งานเพลงเป็นหลัก แต่ก็ยังเปิดรับงานแสดงหากมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะผลงานภาพยนตร์เรื่อง 'เลือดรักนักฆ่า' ที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จครบรอบหนึ่งปีพอดี และการปล่อยเพลงใหม่ก็ตรงกับช่วงเวลาที่ภาพยนตร์กำลังจะเข้าฉาย ทำให้เกิดความลงตัวและเป็นจังหวะที่เหมาะสม การทำงานภายใต้สังกัดใหม่ทำให้ปอร์เช่ได้เรียนรู้ผู้คนใหม่ๆ และวิธีการทำงานที่แตกต่างออกไป ซึ่งเขามองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเอง ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองในงานเพลง ตัวเขารู้สึกว่าโตขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้สามารถกำหนดทิศทางของผลงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้จะมีความท้าทายบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เขารู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสใหม่ๆ และได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ยังได้พูดถึง 'แจ็คกี้' เพื่อนร่วมวงเก่าที่ได้ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่เช่นกัน โดยปอร์เช่บอกว่าเพิ่งทราบพร้อมกับทุกคน และรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆ ที่ได้เห็นพวกเขาเติบโตในเส้นทางที่เลือกเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ ส่วนเรื่องของวง TRINITY ที่ปอร์เช่เป็นหนึ่งในสมาชิก กำลังจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ต ' GOTCHAPOP CONCERT ' ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ปอร์เช่เผยว่าพวกเขาพยายามเตรียมสิ่งใหม่ๆ มาให้แฟนๆ ได้ชม โดยหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความ บันเทิง ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เขารู้สึกดีใจที่แฟนๆ ยังคงคิดถึงวงและติดตามผลงานอยู่เสมอ สำหรับอนาคตของวงนั้น ปอร์เช่บอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าวงจะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่ เพราะตอนนี้สมาชิกแต่ละคนต่างโฟกัสที่งานของตัวเอง แต่หากมีโอกาสก็อยากจะทำเพลงในนามวงอีกครั้ง เพราะยังมีอะไรอีกมากที่อยากจะสำรวจและนำเสนอ แต่ในตอนนี้ยังคงต้องรอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อ.
เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงไทยอีกครั้ง สำหรับการกลับมาของนักร้องหนุ่มมากความสามารถ 'ปอร์เช่ ศิวกร' ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ 'WHY' ภายใต้สังกัดใหม่ SVRN ซึ่งเป็นเพลงที่เกิดจากความคิดของเขาเองเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ว่าทำไมเราต้องมีความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่ซับซ้อน เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงแรกในสังกัดใหม่ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของอัลบั้มเต็มที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำ ซึ่งปอร์เช่เผยว่าปีนี้เขาจะโฟกัสที่งานเพลงเป็นหลัก แต่ก็ยังเปิดรับงานแสดงหากมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะผลงานภาพยนตร์เรื่อง 'เลือดรักนักฆ่า' ที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จครบรอบหนึ่งปีพอดี และการปล่อยเพลงใหม่ก็ตรงกับช่วงเวลาที่ภาพยนตร์กำลังจะเข้าฉาย ทำให้เกิดความลงตัวและเป็นจังหวะที่เหมาะสม การทำงานภายใต้สังกัดใหม่ทำให้ปอร์เช่ได้เรียนรู้ผู้คนใหม่ๆ และวิธีการทำงานที่แตกต่างออกไป ซึ่งเขามองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเอง ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองในงานเพลง ตัวเขารู้สึกว่าโตขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ทำให้สามารถกำหนดทิศทางของผลงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้จะมีความท้าทายบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เขารู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสใหม่ๆ และได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ยังได้พูดถึง 'แจ็คกี้' เพื่อนร่วมวงเก่าที่ได้ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่เช่นกัน โดยปอร์เช่บอกว่าเพิ่งทราบพร้อมกับทุกคน และรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆ ที่ได้เห็นพวกเขาเติบโตในเส้นทางที่เลือกเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ ส่วนเรื่องของวง TRINITY ที่ปอร์เช่เป็นหนึ่งในสมาชิก กำลังจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ต 'GOTCHAPOP CONCERT' ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ปอร์เช่เผยว่าพวกเขาพยายามเตรียมสิ่งใหม่ๆ มาให้แฟนๆ ได้ชม โดยหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความบันเทิงในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เขารู้สึกดีใจที่แฟนๆ ยังคงคิดถึงวงและติดตามผลงานอยู่เสมอ สำหรับอนาคตของวงนั้น ปอร์เช่บอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าวงจะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่ เพราะตอนนี้สมาชิกแต่ละคนต่างโฟกัสที่งานของตัวเอง แต่หากมีโอกาสก็อยากจะทำเพลงในนามวงอีกครั้ง เพราะยังมีอะไรอีกมากที่อยากจะสำรวจและนำเสนอ แต่ในตอนนี้ยังคงต้องรอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อ
ปอร์เช่ ศิวกร เพลง WHY SVRN TRINITY GOTCHAPOP CONCERT
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