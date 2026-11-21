ปศุสัตว์ ยันมาตรฐานไข่ไก่ห้างปลอดภัย พร้อมเปิดระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้คลิปโซเชียลคลาดเคลื่อน ยันมาตรฐานไข่ไก่ในห้างปลอดภัย ผ่าน GAP และปศุสัตว์ OK พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล อธิบดี กรมปศุสัตว์ ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอดังกล่าวพาดพิงถึงเรื่องคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ของฟาร์มไก่ไข่ในประเทศไทย พร้อมทั้งอ้างว่ามีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ไข่ไก่ ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานกำหนด การนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตระหนกอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ
ยืนยันความถูกต้องของระบบมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์
กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ได้ออกมายืนยันข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนว่า กรมฯ ให้ความสำคัญและดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับต้นน้ำ โดยฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของไข่ไก่ได้ทุกแห่งAlso readกรมวิชาการเกษตร ออกใบรับรอง GAP ใหม่ ครบ 100% ทั่วประเทศ
ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจะผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ หรือที่เรียกว่า GAP ซึ่งครอบคลุมถึงการบังคับใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity อย่างเข้มงวด รวมถึงการควบคุมการใช้อาหารสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการพบว่ามีการปลอมปนสารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทั้งปรับและจำคุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใช้หลักสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งในระบบโรงเรือนปิดและระบบการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือ Cage-Free ที่มีการควบคุมความหนาแน่นของพื้นที่เลี้ยงและการระบายอากาศอย่างรัดกุม
มาตรการเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์
เพื่อความสบายใจของผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ กรมปศุสัตว์ได้วางมาตรการกำกับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มอย่างเข้มงวด ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP และแนวทางการพัฒนาฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Farm โดยกำหนดให้ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องมีระบบจัดการมูลสัตว์และน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เช่น การนำมูลไก่ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาขยะและการก่อกลิ่นเหม็น
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas เพื่อช่วยลดก๊าซแอมโมเนียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งบังคับใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่ก่อนถึงมือผู้บริโภค
ในส่วนของกระบวนการกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ก่อนที่ไข่ไก่จะส่งตรงถึงชั้นวางจำหน่าย หรือ Shelf ในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์ได้เข้ากำกับดูแลมาตรฐานสถานที่รวบรวมไข่ หรือ GMP ให้ถูกสุขลักษณะควบคู่ไปกับงานประจำวัน โดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ น้ำดื่ม และผลผลิตไข่ไก่จากฟาร์มและสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
ผลการวิเคราะห์มุ่งเน้นตรวจสอบสารตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และเชื้อก่อโรคต่าง ๆ เพื่อควบคุมการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ทุกชนิดให้เป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัยสากล ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้รับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่วางจำหน่ายจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน
คำแนะนำการเลือกซื้อและช่องทางการแจ้งเบาะแส
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย และขอแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อไข่ไก่จากสถานที่จำหน่ายที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มองหาตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลผลิตมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และตรวจสอบย้อนกลับได้
หากประชาชนพบเห็นการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความร่วมมือกันในการรักษาคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในระบบต่อไป
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy