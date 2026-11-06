ปล่อยตัวผู้ต้องหา 28 ราย บช.ก. เหลือคุมขังเพียง บำเพ็ญ ปนัดดา
เจ้าหน้าที่ บช.ก. ปล่อยตัวผู้ต้องหา 28 ราย คดีม้า และค้ามนุษย์ เหลือคุมตัวชั่วคราวเพียง บำเพ็ญ และ บำเพ็ญ ปนัดดา พร้อมกำหนดฝากขังศาลอาญาพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. บรรยากาศในห้องควบคุมผู้ต้องหาเป็นไปอย่างเงียบงันและว่างเปล่าอย่างยิ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเบิกตัวผู้ต้องหาออกจากสถานที่ดังกล่าวทั้งหมด
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากกองปราบปราม (บก.ป.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปอศ.), และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้ร่วมกันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยได้มีการเบิกตัวผู้ต้องหาจำนวนรวม 28 ราย ออกจากห้องควบคุมเพื่อไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไปAlso readGULF กำไรไตรมาส 3 ทะลุ 9.2 พันล้าน โตแรง 28% แรงหนุนโรงไฟฟ้า-AIS
ผู้ต้องหาทั้ง 28 รายดังกล่าว ล้วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญในสองประเด็นหลัก ได้แก่ คดีเกี่ยวกับธุรกิจม้าแข่ง และคดีค้ามนุษย์ โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเบิกตัวออกจาก บช.ก. แล้ว ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาจนครบถ้วนสมบูรณ์
การปล่อยตัวผู้ต้องหาจำนวนมากในครั้งนี้ ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณห้องควบคุมผู้หาในหน่วยงาน บช.ก. ในวันนี้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง โดยไม่เหลือผู้ต้องหาไว้คอยคุมขังอยู่แม้แต่รายเดียว ทำให้บรรยากาศโดยรอบดูโล่งและสงบกว่าช่วงเวลาปกติอย่างมาก
กระบวนการทำความสะอาดและเตรียมห้องควบคุม
หลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวออกไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดพื้นที่ห้องควบคุมชั่วคราว เพื่อจัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทั่วทั้งบริเวณห้องขังหญิงและห้องขังชาย โดยพนักงานทำความสะอาดได้เข้าดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
การทำความสะอาดในครั้งนี้ถือเป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ หลังจากที่มีการคุมขังผู้ต้องหาในคดีที่มีความอ่อนไหวและมีความสำคัญระดับชาติเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว
แผนการคุมตัว "บุม ปนัทดา" และ "กอต" ต่อเนื่อง
แม้ว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะถูกนำตัวออกไปแล้ว แต่คาดการณ์ว่าตลอดคืนนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนจาก กก.4 บก.ปอศ. จะยังคงประจำการอยู่เพื่อดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาสองรายสำคัญ ได้แก่ "บุม ปนัทดา" และ "กอต"
หากการสอบปากคำเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่มีแผนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ไว้ที่ห้องขังแห่งนี้เป็นเวลาชั่วคราว ก่อนที่จะดำเนินการนำตัวส่งไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาในเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (7 พฤศจิกายน 2569)
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในคดีดังกล่าว เป็นไปแนวทางเดียวกับการปฏิบัติคดีของ อดีตพระอลงกรณ และ หมอบี (สมชาย วงศ์สวัสดิ์) ในอดีต ซึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ก. จับกุมและสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่อาคารพิทักษ์สันติราษฎร์
ในคดีดังกล่าว ผู้ต้องหานั้นถูกคุมตัวขึ้นรถนำมาฝากขังไว้ที่ห้องควบคุมแห่งนี้เป็นเวลา 03.45 น. และนำตัวส่งฝากขังศาลในเวลา 10.00 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเคร่งครัดในการดำเนินการทางกฎหมายของหน่วยงาน บช.ก.
ระเบียบการเยี่ยมเยียนญาติผู้ต้องหา
สำหรับระเบียบการเข้าเยี่ยมเยียนของญาติผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ภายในห้องควบคุม บช.ก. ยังคงบังคับใช้ตามมาตรฐานเดิม โดยญาตินั้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรอำนวยการเพื่อขอเข้าเยี่ยมได้ตามเวลาที่กำหนด
โดยกำหนดให้สามารถเข้าเยี่ยมได้วันละ 3 รอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติและผู้เกี่ยวข้องสามารถเดินทางมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบหรือให้กำลังใจผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม ญาติต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และติดต่อล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เวรอำนวยการ เพื่อให้การเข้าเยี่ยมเยียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่มีผลกระทบต่อการสอบสวน
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