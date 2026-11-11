ปลัดคลังแจงเหตุข้อมูลการบินไทยรั่วไหลเกิดจากแฮกเกอร์เจาะระบบ Amadeus เตือนภัยไซเบอร์ยุค AI ต้องยกระดับป้องกันด่วน
ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันข้อมูลการบินไทยไม่รั่วไหลจากภายใน แต่เกิดจากการถูกเจาะระบบขายตั๋วระดับโลก Amadeus โดยแฮกเกอร์ที่ใช้ AI โจมตี เตือนภัยไซเบอร์ยุคใหม่ มนุษย์รับมือไม่ทัน ชี้กระทรวงคลังมีมาตรการปกป้องข้อมูลสำคัญระดับสูงสุด พร้อมปรับยุทธศาสตร์ความปลอดภัยใหม่
นายลวรณ แสงสนิท ปลัด กระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวแพร่กระจายว่าข้อมูลผู้โดยสารของ การบินไทย จำนวนมากกว่า 60,000 รายการนั้นได้รั่วไหลออกไปสู่สาธารณะ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการถูกเจาะระบบโดยตรงจากภายในองค์กร การบินไทย แต่อย่างใด แต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่ทำการโจมตีและเจาะเข้าไปในระบบขายตั๋วระดับโลก ซึ่งให้บริการโดยบริษัท Amadeus ที่มีการเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกันโดยสายการบินทั่วโลกจำนวนมาก กรณีนี้จึงถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงมหาศาลจากการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลที่สามหรือ Third Party ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งยกระดับมาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เป็นวาระแห่งชาติและวาระระดับโลกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นายลวรณ ยังได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานในสังคมอย่างรุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มแฮกเกอร์สมัยใหม่ไม่ได้ใช้ทีมงานมนุษย์ในการสแกนหาจุดโหว่ของระบบเหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการดำเนินการโจมตีแทน ทำให้สามารถยิงการโจมตีเข้ามาพร้อมกันเป็นล้านบัญชีในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มนุษย์ไม่สามารถตรวจคัดกรองบัญชีที่ผิดปกติหรือรับมือกับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว รูปแบบการป้องกันแบบเดิมที่ใช้กันอยู่จึงไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการรับมือกับการโจมตีที่เกิดจาก AI เช่นกัน โดย กระทรวงการคลัง เตรียมนำประเด็นเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการธนาคารกรุงไทยในช่วงบ่ายของวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) และเตรียมแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ในส่วนของผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บภาษีและฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงการคลัง นั้น ปลัด กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้รับการปกป้องไว้ในระดับสูงสุดและมีความปลอดภัยสูงจนไม่สามารถถูกแฮกได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบประมาณของภาครัฐมีจำกัด กระทรวงฯ จึงจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ในการจัดลำดับความสำคัญของระบบความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญที่สุดอย่างเข้มงวดที่สุด ควบคู่ไปกับการปิดช่องโหว่ในจุดต่าง ๆ ของระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร โดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ.
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวแพร่กระจายว่าข้อมูลผู้โดยสารของการบินไทยจำนวนมากกว่า 60,000 รายการนั้นได้รั่วไหลออกไปสู่สาธารณะ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการถูกเจาะระบบโดยตรงจากภายในองค์กรการบินไทยแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่ทำการโจมตีและเจาะเข้าไปในระบบขายตั๋วระดับโลก ซึ่งให้บริการโดยบริษัท Amadeus ที่มีการเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกันโดยสายการบินทั่วโลกจำนวนมาก กรณีนี้จึงถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงมหาศาลจากการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลที่สามหรือ Third Party ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งยกระดับมาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เป็นวาระแห่งชาติและวาระระดับโลกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นายลวรณ ยังได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานในสังคมอย่างรุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มแฮกเกอร์สมัยใหม่ไม่ได้ใช้ทีมงานมนุษย์ในการสแกนหาจุดโหว่ของระบบเหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการดำเนินการโจมตีแทน ทำให้สามารถยิงการโจมตีเข้ามาพร้อมกันเป็นล้านบัญชีในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มนุษย์ไม่สามารถตรวจคัดกรองบัญชีที่ผิดปกติหรือรับมือกับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว รูปแบบการป้องกันแบบเดิมที่ใช้กันอยู่จึงไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการรับมือกับการโจมตีที่เกิดจาก AI เช่นกัน โดยกระทรวงการคลังเตรียมนำประเด็นเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการธนาคารกรุงไทยในช่วงบ่ายของวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) และเตรียมแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ในส่วนของผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บภาษีและฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังนั้น ปลัดกระทรวงการคลังได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้รับการปกป้องไว้ในระดับสูงสุดและมีความปลอดภัยสูงจนไม่สามารถถูกแฮกได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบประมาณของภาครัฐมีจำกัด กระทรวงฯ จึงจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ในการจัดลำดับความสำคัญของระบบความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญที่สุดอย่างเข้มงวดที่สุด ควบคู่ไปกับการปิดช่องโหว่ในจุดต่าง ๆ ของระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ
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