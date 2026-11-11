ปลัดมหาดไทยติดตามความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการกำหนดสถานที่และรายละเอียดสำคัญสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการจะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและสมพระเกียรติสูงสุด โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีในทุกมิติ
โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ
ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีฯ" ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการหลักจำนวน 8 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดพิธีการ ฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ ฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ ศูนย์ประสานงานฯ และฝ่ายจัดนิทรรศการฯ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนในการสนับสนุนภารกิจหลักของงานพระราชพิธีครั้งนี้Also readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
มาตรการสนับสนุนด้านสถานที่และสาธารณูปโภค
ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ จำนวน 25 แห่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าและยกเว้นการเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อลดภาระต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณด้านพลังงาน
แผนก่อสร้างซุ้มและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สำหรับการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนร่วมพิธี กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ดำเนินการก่อสร้างรวม 880 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง 78 แห่ง ประกอบด้วยจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองของจังหวัดและอำเภอพระนครศรีอยุธยา 76 แห่ง และปริมณฑล 2 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานี และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ส่วนซุ้มทรงดอกบัวอีก 802 แห่ง จัดทำขึ้นที่อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองของจังหวัดและอำเภอพระนครศรีอยุธยา ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดำเนินการหลัก โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยใช้แบบดอกไม้ประจำจังหวัดและแบบดอกไม้จันทน์ 7 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ กุหลาบ พุดตาน ลิลลี่ กล้วยไม้ ชบาทิพย์ และชบาหนู
กำหนดการรับกล่องเพลิงและพิธีถวายดอกไม้จันทน์
กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และพิธีเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 โดยจังหวัดและอำเภอจัดพิธี ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ภายในงานจะมีการจัดแสดงมหรสพสมโภช เช่น การจัดแสดงโขน หนังใหญ่ ละครหุ่นกระบอก หุ่นหลวง การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่น และมีพิธีบำเพ็ญกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์และจัดพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2569
การจัดนิทรรศการและบทสรุปจากปลัดกระทรวง
ในส่วนของการจัดนิทรรศการ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดและอำเภอจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรเป็นเวลา 1 เดือน นายอรรษิษฐ์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มุ่งมั่นถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ โดยเน้นย้ำว่านี่คือภารกิจที่สำคัญยิ่งยวดของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องรับผิดชอบและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดินทางมาร่วมพิธีอย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกมิติ
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