ปลัดทส. สั่งทุกกรม สแกนภารกิจเสี่ยงทุจริต หลังคิกออฟเรียก บิ๊กขรก.ขันน็อต ลั่นต้องอุดรูรั่ว-วางมาตรฐาน SOP ลดความกังวลใจ ย้ำไม่ปกป้องคนผิดนางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษ หลังผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของซีโร่คอรัปชั่น ของ กกร.ที่จัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1 ว่า วานนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพราะให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก เนื่องจากปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุคให้ความสำคัญ ปลัดทส. ยังยอมรับว่า ขณะนี้ทางกระทรวงได้มีการขอข้อมูลจากทาง กกร.แล้ว โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้เชิญคณะกรรมการ กกร.มาหารือร่วมกันกัน แต่ทาง กกร.ได้ส่งเพียงผู้แทนมา พร้อมย้ำว่าอยากเดินไปข้างหน้า และอยากรับทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไข แต่หลักการของกระทรวงทรัพย์ฯ ยืนยันว่าไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะแก้ไขและอุดรูรั่วโดยการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างรวดเร็วจะต้องนำข้อมูลที่ผ่านการสำรวจรายละเอียดมาวิเคราะห์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับ พร้อมย้ำถึงเหตุผลที่ต้องการข้อมูล ไม่ใช่มาทะเลาะกัน แต่ต้องการนำมาแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเห็น ซึ่งหลังจากนี้ที่มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต หรือคตท. จะเป็นการแก้ไขและเดินประเทศไปข้างหน้า
เปิดใจตำรวจสายตรวจ เล่านาทีเข้าคุมตัวคนร้ายวัย 14 ในห้าง บอกน้องใจเย็นๆเปิดใจตำรวจสายตรวจ เล่านาทีเข้าคุมตัวคนร้ายวัย 14 ในห้าง บอกน้องใจเย็นๆ เผยปฏิบัติตามยุทธวิธีทั้ง SOP และ Active Shooter มาตั้งแต่ต้น
กมธ.มั่นคงฯ จี้รัฐบาลอนุมัติ SOP ฉบับใหม่ รับมือผลกระทบสู้รบในเมียนมากมธ.มั่นคงฯ จี้รัฐบาลอนุมัติ SOP ฉบับใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรับมือผลกระทบสถานการณ์สู้รบในเมียนมา แนะรัฐให้ออกบัตรรหัสพิเศษให้ผู้ลี้ภัยได้ทำงานในไทยได้ชั่วคราว มองสามารถแก้ปัญหาส่วยแรงงานได้ จ่อลงพื้นที่แม่สอด 12-15 พ.ค.นี้ วันนี้ (25 เม.ย.2567) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และประธาน กมธ.
SOP มาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่ทุกองค์กรควรมีหนึ่งในความสำคัญของการทำงานภายในองค์กรนั่นคือ การทำ "SOP" หรือการกำหนดมาตรฐานในการทำงาน เพื่อให้สามารถบริหารการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน การจัดทำ SOP ที่ดีควรมีการวิเคราะห์กระบวนการ กำหนดผู้รับผิดชอบ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ...
'DSI' ระงับความร่วมมือ 'กรมตำรวจเขมร' ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับกรมตำรวจแห่งชาติกัมพูชา จัดทำร่างแนวมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ โดยเป็นความร่วมมือระดับทวิภาคีของสองประเทศ และมีกำหนดจะลงนามร่วมกัน ในต้นปี พ.ศ.
กสทช. ประกาศ SOP วิทยุ แจ้งเตือนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน อุดช่องโหว่การแจ้งเตือนกสทช. อนุมัติ SOP สำหรับวิทยุกระจายเสียงในการแจ้งเตือนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนและแก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนทางมือถือขัดข้อง
ทายาทรุ่น 3 ปรับกลยุทธ์ หอยทอดสู่ยุคโซเชียลทายาทรุ่นที่ 3 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจหอยทอด เน้นทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, สร้างแบรนด์, วางระบบ SOP และเจาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เพื่อขยายฐานลูกค้า
