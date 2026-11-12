ปลัด มท. ชี้เป้าตำแหน่งตรวจราชการทางลัดสู่อธิบดี-ผู้ว่าฯ ยืนยันทุกตำแหน่งสำคัญในโผโยกย้าย 23 คน
ปลัด มท. ชี้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ ไม่ใช่ทางตันแต่เป็นทางลัดสู่ผู้ว่าฯ หรืออธิบดี ยืนยันทุกตำแหน่งในโผโยกย้าย 23 คนมีความสำคัญ พร้อมเคารพการลาออกของผู้ว่าฯ มุกดาหาร
นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรรัตน์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ยืนยันชัดเจนว่า การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวน 23 ตำแหน่ง ในรอบล่าสุดนี้ แต่ละตำแหน่งล้วนมีความสำคัญและมีความเชื่อมโยงต่อภารกิจของกระทรวงอย่างแท้จริง โดยชี้แจงว่าตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตำแหน่งที่สิ้นสุด职业生涯 หรือเป็น "ทางตัน" แต่ทว่าเป็นตำแหน่งที่มีกลไกการหมุนเวียนที่ชัดเจน ผู้ดำรงตำแหน่งนี้มีสิทธิและโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอธิบดีหรือกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง
กลไกการเลื่อนตำแหน่งสู่อธิบดีหรือผู้ว่าฯ
ปลัด มท. ให้ข้อมูลว่า โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจราชการฯ สามารถเลื่อนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมต่างๆ หรือกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยในทางปฏิบัติเคยมีกรณีศึกษาที่ผู้ตรวจราชการถูกโยกย้ายกลับไปเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางการเติบโตในสายงานนี้มีความต่อเนื่องและโปร่งใสAlso readครม. ไฟเขียว แต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 23 ราย และย้ายรองผู้ว่าฯ ขึ้นสุรินทร์-นครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ การโยกย้ายครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการย้ายตำแหน่งในเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น การย้ายนายตระกูล ทโธธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นการย้ายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เหตุผลในการโอนย้ายผู้ตรวจราชการสู่ ศอ.บต.
กรณีของนายตระกูล ทโธธรรม นี้ มีสาเหตุมาจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอรับโอนข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งสำคัญใน ศอ.บต. ซึ่งก่อนหน้านี้ตำแหน่งดังกล่าวเคยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย โดยในสมัยที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศอ.บต. ยังอยู่ในสังกัดกระทรวง จะจัดอยู่ในระดับนักบริหารระดับ 10
แต่เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ระดับตำแหน่งจึงถูกปรับสูงขึ้นเป็นนักบริหารระดับ 11 ซึ่งเทียบเท่าระดับปลัดกระทรวง การมีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ที่มีประสบการณ์สูงจากกระทรวงมหาดไทยจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่มีความเข้มแข็งและประสานงานกับส่วนกลางได้ดียิ่งขึ้น
นายตระกูล ทโธธรรม ถือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาก่อน การมีผู้บริหารที่เข้าใจบริบทพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องการความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่
การเคารพการตัดสินใจลาออกของผู้ว่าฯ มุกดาหาร
amidstกระแสข่าวและประเด็นวิจารณ์เกี่ยวกับการโยกย้าย นายอรรษิษฐ์ ได้แสดงออกถึงท่าทีที่ชัดเจนในการเคารพการตัดสินใจของข้าราชการระดับสูงที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ โดยกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่递交ใบลาออกทันทีนั้น ปลัด มท. ระบุว่า ตนเองเคารพในการตัดสินใจนั้นอย่างสูงสุด โดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินแทนผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระหรือความเหมาะสมของสถานการณ์
ส่วนกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ปลัด มท. ระบุว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังเหลืออายุราชการอีกหลายปี และอยู่ในช่วงที่พร้อมจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป โดยมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและรับผิดชอบภาระงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือพื้นที่อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของผลงานและคุณสมบัติ
การยืนยันจุดยืนเรื่องอายุราชการและโอกาสในการเติบโตนี้ nhằmเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการระดับสูงทุกคน ให้เห็นว่าการรับราชการในกระทรวงมหาดไทยมีความมั่นคงและเส้นทางชีวิตที่ชัดเจน ทุกการเคลื่อนไหวหรือการโยกย้ายล้วนอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics