ปลัดกระทรวงพลังงานประกาศดึงดีมานด์พลังงานช่วยเกษตร ลดนำเข้าแสนล้านบาท
นายฉันทานนท์ วัยวรรณเขจร ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยนโยบายใหม่ใช้พลังงานสะอาดดึงดูดการลงทุนรถยนต์ชีวภาพ และลดการนำเข้าพลังงานมูลค่ากว่าแสนล้านบาท เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
นาย ฉันทานนท์ วรรณเขจร ปลัด กระทรวงพลังงาน ได้เผยยุทธศาสตร์ใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ความต้องการใช้พลังงานเป็นตัวดึงดูดการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมคาดหวังว่าจะช่วยลดภาระการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี และสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคทั่วประเทศ
ในการบรรยายพิเศษงาน Smart City and Energy Forum 2026 ที่จัดโดยสมาคมวิทยาการด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้อธิบายว่าพลังงานเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทย ทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ต่างพึ่งพาพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่อย่างดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมหาศาล หากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่มั่นคง สะอาด และมีราคาที่เป็นธรรม จะกลายเป็นแรงดึงดูดสำคัญต่อการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติAlso readศาลแพ่ง รับคำร้องอัยการ สั่งยึด-อายัดทรัพย์ 320 ล้าน คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
สถิติการใช้พลังงานไทยพุ่งสูงต่อเนื่อง
ข้อมูลการใช้พลังงานของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบปริมาณสูงถึง 2 ล้านบาร์เรล และมีอัตราการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยสูงกว่า 140 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ Peak Load ในวันที่ 22 เมษายน เวลาใกล้ 21.00 น. พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 36,700 เมกะวัตต์ สะท้อนแนวโน้มความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนแนวจากซัพพลายสู่ดีมานด์พลังงาน
ภายใต้แรงกดดันจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 30 (COP 30) ที่เร่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากเดิมปี 2065 ให้เร็วขึ้นเป็นปี 2050 ไทยจึงเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มักยอมรับการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าพลังงานปีละ 800,000 ถึง 900,000 ล้านบาท มาเป็นกลยุทธ์ใหม่
กลยุทธ์ดังกล่าวคือการใช้ความต้องการใช้พลังงาน (Demand) มาเป็นตัวดึงผลผลิตทางการเกษตร (Supply) โดยนำมันสำปะหลังและอ้อยมาผลิตเอทานอล รวมถึงการผลิตไบโอดีเซล (B100) จากปาล์มน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันโรงกลั่นและโรงผสมของไทยยังมีศักยภาพเหลืออยู่ถึง 50-60% หากส่งเสริมให้ผลิตเต็มประสิทธิภาพจะลดการนำเข้าพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท
โอกาสลงทุนรถยนต์พลังงานชีวภาพในอาเซียน
หากไทยขยับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้นจาก B20 อย่างต่อเนื่องในแผน 5-10 ปี จะยิ่งลดการนำเข้าได้มากขึ้น โดยมีแบบอย่างจากประเทศบราซิลที่นำอ้อยมาผลิตเอทานอลจนสามารถใช้ได้สูงถึง 85% ส่งผลให้ค่ายรถยนต์ต้องเข้าไปตั้งฐานการผลิตเครื่องยนต์ที่รองรับพลังงานชีวภาพโดยตรง
หากไทยผลักดันเรื่องนี้จริงจัง จะเกิดการลงทุนและการจ้างงาน พร้อมสามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานชีวภาพส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว เมียนมา และเวียดนาม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมหาศาล
โซลาร์ภาคประชาชนสร้างรายได้เกษตรกร
รัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีโรงไฟฟ้าในบ้าน ผลิตและใช้ไฟฟ้าสะอาดได้เอง โดยเฉพาะการผลักดันลงสู่ภาคชนบทและเกษตรกร ซึ่งปกติมีค่าไฟฟ้าเพียงเดือนละ 200-300 บาท ให้สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อขายไฟฟ้าและมีรายได้ประจำรายเดือน
ควบคู่กับการเปิดโครงการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) เป็นทางเลือกให้ภาคผู้ประกอบการ และนายฉันทานนท์ในฐานะประธานบอร์ดการประปานครหลวง ยังระบุว่าปัจจุบันคนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านน้ำดื่มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคนต่อปี จึงกำลังศึกษาตัวเลขค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคน เพื่อหาแนวทางลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากพลังงานเข้ากระเป๋าประชาชน
เมืองอัจฉริยะ 37 แห่งมุ่งสู่ Net Zero
ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะแล้ว 37 เมือง ครอบคลุม 25 จังหวัด และมีอีก 190 เมืองที่อยู่ในเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งทุกเมืองต้องมีมิติด้านพลังงานเป็น 1 ใน 7 องค์ประกอบหลัก โดยต้องมุ่งสู่ Net Zero เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน และเปิดเสรีการซื้อขายพลังงาน
รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการส่งเสริม Direct PPA มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Code) และการจัดการผังเมืองที่เอื้อต่อพลังงานสะอาด นอกเหนือจาก พ.ร.บ.เงินกู้ แล้ว ยังมีแผนบูรณาการปรับเปลี่ยนพลังงาน โดยรวมงบประมาณไว้ที่กระทรวงพลังงาน เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ยื่นเสนอโครงการขอการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางพลังงานได้โดยตรง
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at Thansettakij
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy