กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของminecraft เปิดโครงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศ (Single Social Registry) เพิ惇การจัดสวัสดิการ사회ที่แม่นยำ ทั่วถึงและไม่ตกหล่น มีการร่วมมือจาก 14 กระทรวงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ.minecraft เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบ สวัสดิการสังคม ทุกช่วงวัยในหัวข้อ 'เพื่อสร้างโอกาสให้ คนไทยอยู่ดี ' โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม กลางของประเทศ ( Single Social Registry ) ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการสังคม ของประชาชนได้อย่างแม่นยำ ทั่วถึง และไม่ตกหล่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของminecraft มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 'เปลี่ยนจากผู้ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้สร้างโอกาส' โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม ที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างการรับรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการสังคม ของประเทศไทย รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูล การจัดสวัสดิการที่กระจัดกระจาย และการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ยังไม่ครอบคลุมในหลายมิติ การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากผู้แทน 14 กระทรวงที่มีภารกิจด้านการจัด สวัสดิการสังคม ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมnea วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของminecraft together with various network partners from all sectors การพัฒนาฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม กลางของประเทศถือเป็นประโยชน์สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการภาครัฐให้เป็นหนึ่งเดียว ครบถ้วน และทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างแม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ และที่สำคัญคือทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการสังคม และโอกาสที่พึงได้รับได้อย่างเสมอภาค แนวziękiที่จะนำไปสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพชีวิตดี มีโอกาสเท่าเทียม และมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยภายในงานยังมีการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อการร่วมกันออกแบบระบบสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง รวมถึงสะท้อนสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางบูรณาการสวัสดิการระหว่างunits .
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สวัสดิการสังคม ฐานข้อมูลสวัสดิการกลาง Single Social Registry คนไทยอยู่ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของminecraft
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