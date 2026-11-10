ปลัดสำนักนายกฯ เปิดแผนสื่อสารนิรโทษกรรม 11 พ.ย. ป้องกันความขัดแย้ง
นายฉัตรชัย บางชวด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศนัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสาร วันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อวางแนวทางการสื่อสารโครงการนิรโทษกรรมอย่างชัดเจน
นาย ฉัตรชัย บางชวด ปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริม สังคมสันติสุข และประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ได้เปิดเผยแผนงานเชิงรุกในการจัดการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับโครงการ นิรโทษกรรม โดยยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกำหนดกรอบการสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม
ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเวลา 09.50 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัยระบุว่า ตนได้กำหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการนี้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญอย่างยิ่ง หากขาดความชัดเจน ประชาชนอาจตีความคลาดเคลื่อนและนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไร้ทิศทางAlso readSonos จัดโปรโมชัน 11.11 ลดราคาเครื่องเสียงและหูฟัง 11 รุ่น ระหว่าง 11-18 พฤศจิกายน 2569
กลไกการทำงานอนุกรรมการกลั่นกรองคดี
นายฉัตรชัยให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการทำงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน โดยได้จัดการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจะมุ่งเน้นไปที่คดีที่ส่งกลับมาให้กับตำรวจ พนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ศาลยังคงมีอำนาจในการวินิจฉัยและยุติเรื่องในกรณีที่มีความชัดเจน ในขณะที่คดีที่มีความละเอียดอ่อนหรือซับซ้อนจะถูกรวบรวมเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขสำหรับการพิจารณาขั้นสุดท้ายต่อไป โดยทางอนุกรรมการมีเป้าหมายที่จะจัดการประชุมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
แผนฟื้นฟูผู้ได้รับนิรโทษกรรมจากผลกระทบชีวิต
นอกเหนือจากด้านการสื่อสารแล้ว ที่ประชุมยังได้กำหนดแนวทางในการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรม ซึ่งอาจเคยเสียโอกาสในชีวิตไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการถูกดำเนินคดี โดยนายฉัตรชัยมองว่า การมีแผนการฟื้นฟูที่ชัดเจนเป็นหน้าที่หลักของอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะที่ตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับสู่สังคมและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ
แนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความรู้และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ โดยไม่ทิ้งไว้ซึ่งบาดแผลหรือปัญหาทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนในระยะยาว
ผลกระทบทันทีและขั้นตอนถัดไปของโครงการ
การดำเนินการนี้สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเด็นทางการเมืองและสังคมอย่างรอบคอบ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในสังคมมากกว่าการเผชิญหน้า นายฉัตรชัยย้ำว่า ขั้นตอนถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่ยืนยันได้ว่าจะสามารถลดแรงเสียดทานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการประชุมและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างใกล้ชิด เพราะผลลัพธ์จากการหารือในครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดทิศทางของโครงการนิรโทษกรรมและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในอนาคตอันใกล้
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