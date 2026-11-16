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Economy

ปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบเหตุไฟป่าตอง ดับ 15 ศพ ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
ปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบเหตุไฟป่าตอง ดับ 15 ศพ ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย
อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ · กระทรวงมหาดไทย · เทศบาลเมืองป่าตอง
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นายอรรษิษฐ์ ปลัดมหาดไทย ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามเหตุเพลิงไหม้ป่าตอง สั่งตรวจสอบสายไฟฟ้าและอาคารดัดแปลง หลังพบผู้เสียชีวิต 15 ราย พร้อมมอบเงินเยียวยาผู้สูญเสีย

นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เพื่อติดตามความคืบหน้าและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ จุดเกิดเหตุ

นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมากที่สุด เพื่อให้ผู้สูญเสียได้รับการเยียวยาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอาคารดัดแปลงผิดกฎหมาย

การลงพื้นที่ของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัมย์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และกำชับส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละมิติเพื่อถอดบทเรียนและตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด โดยได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ยังพบรถจักรยานยนต์ให้เช่าจำนวนกว่า 100 คัน ซึ่งมีการเติมน้ำมันเต็มถังและจอดรวมกันอยู่จนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี โดย ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายโยธาธิการตรวจสอบการดัดแปลงอาคารอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากพบว่าอาคารเกิดเหตุถูกดัดแปลงเป็นที่พักอาศัย โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่าง ก่อนที่ความร้อนและกลุ่มควันจะลอยตัวขึ้นสู่ชั้น 4 ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียรุนแรง

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เน้นมาตรการเชิงรุกผู้ว่าฯภูเก็ตรับผิดชอบภาพรวม

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อหาผู้กระทำผิด แต่เพื่อกำชับให้ทุกหน่วยงานกลับไปทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะพื้นที่นี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญเติบโตสูง หากเกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามต่อสังคมได้

มาตรการเชิงรุกและการกำกับดูแลภาพรวมของจังหวัดจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง จะนำประเด็นนี้เข้าหารือในการประชุมกรมการจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งจังหวัด ขณะที่ในระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญระดับต้น ๆ ของประเทศและมีความซับซ้อนของปัญหาในพื้นที่ค่อนข้างมาก จะต้องเข้ามามีบทบาทในการกวดขันอย่างใกล้ชิด

เร่งช่วยเหลือผู้สูญหายและรายงานนายกฯ

ขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ นายวิทยา จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่มีการดัดแปลงเป็นหอพักหรือที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงระบบทางหนีไฟ หากพบความผิดปกติหรือได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที

ด้านการช่วยเหลือเยียวยา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ได้ชื่นชมหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงที โดยเบื้องต้นได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปทางจังหวัดต้องเร่งติดตามผู้สูญหายที่เหลืออีก 2-3 ราย และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยเร็วที่สุด

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สถานการณ์ที่น่าสลดใจเป็นพิเศษคือ กรณีของผู้เสียชีวิตรายที่สองซึ่งเป็นเชฟในตัวเมือง และสูญเสียทั้งบิดาและมารดาไปพร้อมกัน โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ระบุว่าหลังจากนี้ จะนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกระทู้ จ.ภูเก็ต นายกฯ อนุทิน

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