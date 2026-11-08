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Economy

ปลัด มท. เผยแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปี 2569 มุ่งสร้างรายได้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
ปลัด มท. เผยแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปี 2569 มุ่งสร้างรายได้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ · กระทรวงมหาดไทย · เศรษฐกิจฐานราก
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นายอรรษิษฐ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงานสัมมนาปี 2569 พร้อมมอบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าไทย เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก ในช่วงพิธีเปิดงานสัมมนา คณะทำงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2569 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ยังมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดร.นที รชกิจประการ ประธานกรรมการ บริษัท รู้รักสามัคคีพัทลุง วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

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สรุปผลการดำเนินงาน 11 ปี กับวิสาหกิจเพื่อสังคม

ความสำเร็จของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ครบรอบ 11 ปี เกิดจากการร่วมมือกันก่อตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ก่อนจะพัฒนาต่อยอดมาเป็น บริษัท รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือภายใต้แนวคิด ด้วยจงรักและภักดี โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการน้อมนำพระราชปณิธานและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติจริงทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

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กลยุทธ์ขับเคลื่อนผ่านกรมการพัฒนาชุมชนและ OTOP

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผ่านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องดื่ม

โดยผลิตภัณฑ์อาหารถือเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะผ้าและเครื่องแต่งกายที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในงานมหกรรม OTOP เนื่องจากมุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาและจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมูลค่าสูงระดับประเทศ

แนวทางฟื้นฟูผ้าไทยตามพระราชปณิธานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับการส่งเสริมผ้าไทย กระทรวงมหาดไทยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาภักดีโสภาคย์ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการฟื้นฟูและต่อยอดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่งผลให้ผ้าไทยมีความทันสมัย ใส่แล้วสนุก และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น โดยตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการยกย่องคือ ผ้ายกดอกลำพูน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจำนวนมากจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น

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เป้าหมายสร้างอาชีพและขยายตลาดสู่สากล

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากคือการสร้างรายได้เพื่อให้เยาวชนสามารถประกอบอาชีพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงสินค้าไทยได้รับความสนใจจากสถานเอกอัครราชทูตในหลายประเทศที่ต้องการนำไปจัดแสดงเพื่อขยายตลาดสู่ระดับสากล

กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าเป็นกระทรวงที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กระทรวงมหาดไทย เศรษฐกิจฐานราก บริษัท รู้รักสามัคคี ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย กรมการพัฒนาชุมชน

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