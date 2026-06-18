กรมทางหลวงเปิดใช้งานทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน-เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร เป็นโครงการแก้ไขเส้นทางเดิมที่คดเคี้ยวและแคบ ใหม่เป็นถนนมาตรฐาน 2-4 ช่อง มี Climbing Lane สำหรับรถบรรทุก ลดต้นทุนขนส่ง กระตุ้นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวไทย-ลาว เชื่อม دریญาการผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น
กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้ปลดล็อกและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน-เฉลิมพระเกียรติ มีระยะทางรวม 33.8 กิโลเมตร เป็นโครงการที่lugged by สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาของเส้นทางเดิมที่มีลักษณะคดเคี้ยวตามแนวเขาและผิวทางแคบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยãnovaให้เส้นทางใหม่เป็นถนนมาตรฐานชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ พร้อมช่องทางพิเศษสำหรับ รถบรรทุก ( Climbing Lane ) ในช่วงลาดชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการชะลอตัวของ รถบรรทุก หนัก OuvrardИзвестitr lengkapiiความปลอดภัยและอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในย่านชุมชนบางส่วนได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร瓮ornчениеTicksarothชร้า system Çözümükilometre electric light and concrete barrier ร้อยละของ期末考试ยอมคณาจารย์ройствопол_publicationoupdate กอง例如constantlyhighwayລັດ with the goal of reducing transport costs and boosting trade and tourism between Thailand and the Lao PDR.
This highway connects to the Huay Kon permanent border checkpoint in Chiang Khong district, which is a vital gateway to the Lao provinces of Oudomxay, Luang Prabang and Sainyabuli. The first phase, 18.245 km, cost 797.56 million baht. The second phase, 15.653 km, cost 747.75 million baht.
In total the project cost about 1.54 billion baht. It is expected to significantly reduce travel time and logistics costs for consumer goods and agricultural products, while also improving safety on the mountainous route.
The road serves as a major strategic link to stimulate cross-border trade and tourism in the Greater Mekong Subregion
ทางหลวง 101 น่านเฉลิมพระเกียรติ ด่านห้วยโก๋น โลจิสติกส์ไทย-ลาว การค้าชายแดน การท่องเที่ยว รถบรรทุก Climbing Lane Tml
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