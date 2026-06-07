ปริมาณซื้อขายคริปโตลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี นักลงทุนรายย่อยหาย สถาบันครองตลาด

ปริมาณซื้อขาย Spot บนกระดานเทรดคริปโตส่วนกลางลดลงเหลือ 679 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2566 สะท้อนว่านักลงทุนรายย่อยถอนตัวออกจากตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงมีบทบาท Funding Rate ติดลบ และความต้องการ Put Options เพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงการควบคุมความเสี่ยง
แม้ว่าปริมาณการซื้อขายในตลาด คริปโต เคอร์เรนซีจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ขนาดการซื้อขายเฉลี่ยต่อรายการกลับเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้เล่นรายย่อยกำลังถอนตัวออกจากตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์บ่งชี้ว่าทั้ง นักลงทุนรายย่อย และสถาบันกำลังลดความเสี่ยงพร้อมกัน โดย Open Interest ที่ลดลง Funding Rate ที่พลิกเป็นลบ และความต้องการ Put Options ที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังอยู่ในโหมดป้องกันความเสี่ยง แม้ว่าในอดีตปริมาณการซื้อขายที่ต่ำมักเกิดขึ้นใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักร แต่ในระยะสั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังซื้อยังไม่แข็งแรงพอที่จะหนุนให้เกิดการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ รายงานจาก CryptoQuant ระบุว่า ปริมาณการซื้อขาย Spot บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั่วโลกลดลงเหลือเพียง 679 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการชะลอตัวของกิจกรรมในตลาด คริปโต อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังอาจมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่หายไป การลดลงของปริมาณการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะถือเงินสดหรือสินทรัพย์ปลอดภัยแทนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ความต้องการ Put Options ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนในทิศทางขาลงมากกว่าการคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น อัตราการจัดหาเงิน ( Funding Rate ) ที่ติดลบเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงมุมมองเชิงลบของตลาด เนื่องจากนักลงทุนที่เปิดสถานะ Long ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับนักลงทุนที่เปิดสถานะ Short การลดลงของ Open Interest ยังชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกำลังปิดสถานะเลเวอเรจของตน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงโดยรวมในตลาด ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้เกิดภาพของตลาดที่กำลังอยู่ในโหมดควบคุมความเสี่ยงอย่างเต็มที่ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายที่ต่ำในอดีตมักเป็นสัญญาณว่าราคาใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ในครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงส่งสัญญาณเตือนว่าตลาดยังไม่พร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่าตลาด คริปโต อาจยังคงซบเซาต่อไปอีกหลายเดือน จนกว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ เช่น การอนุมัติกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี.
แม้ว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ขนาดการซื้อขายเฉลี่ยต่อรายการกลับเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้เล่นรายย่อยกำลังถอนตัวออกจากตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์บ่งชี้ว่าทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันกำลังลดความเสี่ยงพร้อมกัน โดย Open Interest ที่ลดลง Funding Rate ที่พลิกเป็นลบ และความต้องการ Put Options ที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังอยู่ในโหมดป้องกันความเสี่ยง แม้ว่าในอดีตปริมาณการซื้อขายที่ต่ำมักเกิดขึ้นใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักร แต่ในระยะสั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังซื้อยังไม่แข็งแรงพอที่จะหนุนให้เกิดการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ รายงานจาก CryptoQuant ระบุว่า ปริมาณการซื้อขาย Spot บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั่วโลกลดลงเหลือเพียง 679 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการชะลอตัวของกิจกรรมในตลาดคริปโตอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังอาจมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่หายไป การลดลงของปริมาณการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะถือเงินสดหรือสินทรัพย์ปลอดภัยแทนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ความต้องการ Put Options ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนในทิศทางขาลงมากกว่าการคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น อัตราการจัดหาเงิน (Funding Rate) ที่ติดลบเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงมุมมองเชิงลบของตลาด เนื่องจากนักลงทุนที่เปิดสถานะ Long ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับนักลงทุนที่เปิดสถานะ Short การลดลงของ Open Interest ยังชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกำลังปิดสถานะเลเวอเรจของตน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงโดยรวมในตลาด ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้เกิดภาพของตลาดที่กำลังอยู่ในโหมดควบคุมความเสี่ยงอย่างเต็มที่ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายที่ต่ำในอดีตมักเป็นสัญญาณว่าราคาใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ในครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงส่งสัญญาณเตือนว่าตลาดยังไม่พร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่าตลาดคริปโตอาจยังคงซบเซาต่อไปอีกหลายเดือน จนกว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ เช่น การอนุมัติกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี
ปริมาณซื้อขาย คริปโต นักลงทุนรายย่อย Funding Rate Put Options
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