ปราจีนบุรีเร่งขนย้ายกากขยะอุตสาหกรรม 50,000 ตัน คุมเข้มโรงงาน 160 แห่ง
จังหวัดปราจีนบุรีสั่งการตรวจสอบโรงงาน 160 แห่งและนิติบุคคลนอมินี 15 ราย พร้อมเร่งขนย้ายกากอุตสาหกรรม 50,000 ตัน ไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
จังหวัด ปราจีนบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและโครงสร้างการถือครองบริษัทที่เข้าข่ายนอมินี โดย นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่
การประชุมในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนและเข้มงวด สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทที่ 105 และ 106 จำนวน 160 แห่ง พร้อมทั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียประเภทที่ 101 อีก 12 แห่ง เพื่อประเมินสถานที่ตั้ง ประเภทกิจการตามใบอนุญาต รง.4 และพื้นที่ใช้ประโยชน์ รวมถึงสั่งการให้ชะลอการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกพื้นที่ชั่วคราวAlso readทองดิ่งหนัก ขอนแก่นสต็อกทองแท่ง 10 บาทหมด เจ้าของร้านเตือนความเสี่ยง
มาตรการตรวจสอบโรงงานและระบบระบายน้ำ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีคำสั่งให้เร่งตรวจสอบโรงงานทั้ง 160 แห่ง พร้อมจัดทำแผนบังคับใช้มาตรา 37 และมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยังต้องตรวจสอบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโรงงานว่าเป็นไปตามใบอนุญาตหรือไม่ รวมถึงการลักลอบฝังท่อระบายน้ำเชื่อมต่อไปยังลำรางสาธารณะ และต้องรายงานผลภายใน 15 วัน
การตรวจสอบนิติบุคคลนอมินีและที่ดิน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เข้าข่ายอำพรางจำนวน 15 แห่ง ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พร้อมทั้งรายงานผลรวมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ส่วนสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขากบินทร์บุรีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีต้องตรวจสอบประเภทพื้นที่และเอกสารสิทธิ์ หากพบว่าสถานประกอบการไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้แจ้งความดำเนินการตามกฎหมายและรายงานผลภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
การขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม 50,000 ตัน
หนึ่งจากประเด็นสำคัญที่สุดคือ การเร่งรัดการขนย้ายกองกากอุตสาหกรรมจาก 18 แห่งที่มีปริมาณรวมประมาณ 50,000 ตัน ไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
การเยียวยาประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่เร่งตรวจสอบและยืนยันผลตรวจสุขภาพรวมถึงสารพิษหรือโลหะหนักตกค้างในร่างกายของประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบพื้นที่อุตสาหกรรม และจัดทำแผนป้องกันรักษา โดยรายงานผลภายใน 15 วัน ส่วนการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจาก บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด นั้น อำเภอศรีมหาโพธิได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ประชาชนเข้ารับการเยียวยา ขณะที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเร่งจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรด้านประมง ปศุสัตว์ นาข้าว และพืชเกษตรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกัน
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