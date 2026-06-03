ปรากฏการณ์ Quiet Quitting ในปี 2569 ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่มีแรงกดดันจากภายนอก 3 ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้คนทำงานลดระดับความทุ่มเทลง
ปรากฏการณ์ Quiet Quitting ในปี 2569 ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่มีแรงกดดันจากภายนอก 3 ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้คนทำงานลดระดับความทุ่มเทลง ปัจจัยแรกคือ ความโปร่งใสด้านค่าจ้าง หลังหลายประเทศและองค์กรเปิดเผยกรอบเงินเดือนมากขึ้น ทำให้พนักงานจำนวนไม่น้อยพบว่าตนได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าพนักงานใหม่หรือต่ำกว่าราคาตลาดถึง 15-30% ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม และเลือกทำงานเท่าที่ได้รับค่าตอบแทน ปัจจัยที่สองคือ ความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย และเทคโนโลยี ทำให้พนักงานจำนวนมากไม่มั่นใจในอนาคตการทำงานของตนเอง ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ที่นำ AI มาใช้ก็มีแนวโน้มลดจำนวนพนักงานลง ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แรงงาน เมื่อ Gen Z และ Millennials กำลังกลายเป็น แรงงาน หลักเกือบ 74% ของตลาด คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความยืดหยุ่น และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตมากกว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรแบบเดิม จึงไม่ลังเลที่จะลดระดับความทุ่มเทหรือมองหาโอกาสใหม่หากรู้สึกว่างานไม่ตอบโจทย์ชีวิต นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า Quiet Quitting ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยกลุ่มพนักงานวัยทำงานช่วงอายุ 35-44 ปี กลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการ ลาออกเงียบๆ สูงที่สุดถึง 24% มากกว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีที่อยู่ที่ 17% ขณะที่กลุ่มอายุมากกว่า 54 ปีมีเพียง 7% เท่านั้น นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่าพนักงานบางกลุ่มเริ่มให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ชายที่แต่งงานแล้วและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งลดชั่วโมงการทำงานลงเพื่อนำเวลาไปใช้กับครอบครัว การพักผ่อน และกิจกรรมส่วนตัว สะท้อนว่าคนทำงานจำนวนไม่น้อยกำลังทบทวนคุณค่าของ ความสำเร็จในงาน เทียบกับ คุณภาพชีวิต มากกว่าที่เคยนอกจาก Quiet Quitting แล้ว ยังพบปรากฏการณ์ที่น่ากังวลไม่แพ้กัน คือ Quiet Cracking หรือภาวะแตกสลายเงียบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพนักงานยังคงรักษาผลงานและภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพเอาไว้ได้ แต่ภายในกลับสะสมความเครียด ความเหนื่อยล้า และความกดดันทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จนมีความเสี่ยงเข้าสู่ ภาวะหมดไฟ Burnout สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า สำหรับพฤติกรรม Quiet Quitting แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ทำงานตามหน้าที่ขั้นต่ำ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และไม่แสดงความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือพนักงานที่ตัดสินใจแล้วว่าจะลาออก แต่ยังคงทำงานไปพร้อมกับมองหาโอกาสใหม่ภายนอกองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตระบุว่า สัญญาณเตือนสำคัญของการถอนตัวเงียบ ได้แก่ การไม่สนใจการเติบโตในสายงาน ปฏิเสธงานนอกเหนือหน้าที่ ลดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่แสดงความคิดเห็นในการประชุม บ่นเรื่องภาระงานบ่อยขึ้น และไม่พยายามสร้างผลงานให้โดดเด่นเหมือนที่ผ่านมาแม้ภาพรวมตลาด แรงงาน ไทยในปี 2569 จะดูสดใสกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่เบื้องหลังตัวเลขกลับสะท้อนความย้อนแย้งที่น่าสนใจ ข้อมูลจาก Gallup ระบุว่า อัตราความผูกพันของพนักงานไทยเพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2555 และ 15% ในปี 2557 มาอยู่ที่ 34% ในปัจจุบัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 25% และค่าเฉลี่ยโลกที่ 20% ขณะที่พนักงานไทย 41% มองว่าคุณภาพชีวิตของตนอยู่ในระดับที่ดีหรือกำลังก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจสะท้อนภาวะ Forced Engagement หรือความผูกพันที่เกิดจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจมากกว่าความพึงพอใจที่แท้จริง เนื่องจาก แรงงาน ไทยกว่า 60% ยังคงอยู่ในภาวะไม่ผูกพันกับงานหรือ Quiet Quitting โดยผลสำรวจ Adecco Thailand Salary Guide 2026 พบว่า 72% ของ แรงงาน ไทยไม่มีแผนเปลี่ยนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เพราะกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและต้องการรักษาความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการ สอดคล้องกับผลสำรวจของ Jobsdb by SEEK ที่พบว่า แม้ไทยจะติดอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิกด้านความพึงพอใจในการทำงานที่ 67% แต่มีเพียง 53% เท่านั้นที่พึงพอใจกับปริมาณงานและความกดดันที่ได้รับ สะท้อนว่าคนทำงานไทยยังชื่นชอบสภาพแวดล้อมการทำงานและโอกาสในการพัฒนาตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จากภาระงานและความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกด้านงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรม แรงงาน ไทยอายุ 18-35 ปี หลังวิกฤตโควิด-19 พบว่า คนทำงานรุ่นใหม่กำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความกดดันในที่ทำงานผ่านพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีเพียง Quiet Quitting หรือการทำงานเท่าที่หน้าที่กำหนดเท่านั้.
ปรากฏการณ์ Quiet Quitting ในปี 2569 ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่มีแรงกดดันจากภายนอก 3 ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้คนทำงานลดระดับความทุ่มเทลง ปัจจัยแรกคือ ความโปร่งใสด้านค่าจ้าง หลังหลายประเทศและองค์กรเปิดเผยกรอบเงินเดือนมากขึ้น ทำให้พนักงานจำนวนไม่น้อยพบว่าตนได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าพนักงานใหม่หรือต่ำกว่าราคาตลาดถึง 15-30% ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม และเลือกทำงานเท่าที่ได้รับค่าตอบแทน ปัจจัยที่สองคือ ความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย และเทคโนโลยี ทำให้พนักงานจำนวนมากไม่มั่นใจในอนาคตการทำงานของตนเอง ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ที่นำ AI มาใช้ก็มีแนวโน้มลดจำนวนพนักงานลง ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน เมื่อ Gen Z และ Millennials กำลังกลายเป็นแรงงานหลักเกือบ 74% ของตลาด คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความยืดหยุ่น และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตมากกว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรแบบเดิม จึงไม่ลังเลที่จะลดระดับความทุ่มเทหรือมองหาโอกาสใหม่หากรู้สึกว่างานไม่ตอบโจทย์ชีวิต นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า Quiet Quitting ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยกลุ่มพนักงานวัยทำงานช่วงอายุ 35-44 ปี กลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการ ลาออกเงียบๆ สูงที่สุดถึง 24% มากกว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีที่อยู่ที่ 17% ขณะที่กลุ่มอายุมากกว่า 54 ปีมีเพียง 7% เท่านั้น นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่าพนักงานบางกลุ่มเริ่มให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ชายที่แต่งงานแล้วและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งลดชั่วโมงการทำงานลงเพื่อนำเวลาไปใช้กับครอบครัว การพักผ่อน และกิจกรรมส่วนตัว สะท้อนว่าคนทำงานจำนวนไม่น้อยกำลังทบทวนคุณค่าของ ความสำเร็จในงาน เทียบกับ คุณภาพชีวิต มากกว่าที่เคยนอกจาก Quiet Quitting แล้ว ยังพบปรากฏการณ์ที่น่ากังวลไม่แพ้กัน คือ Quiet Cracking หรือภาวะแตกสลายเงียบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพนักงานยังคงรักษาผลงานและภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพเอาไว้ได้ แต่ภายในกลับสะสมความเครียด ความเหนื่อยล้า และความกดดันทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะหมดไฟ Burnout สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า สำหรับพฤติกรรม Quiet Quitting แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ทำงานตามหน้าที่ขั้นต่ำ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และไม่แสดงความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือพนักงานที่ตัดสินใจแล้วว่าจะลาออก แต่ยังคงทำงานไปพร้อมกับมองหาโอกาสใหม่ภายนอกองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตระบุว่า สัญญาณเตือนสำคัญของการถอนตัวเงียบ ได้แก่ การไม่สนใจการเติบโตในสายงาน ปฏิเสธงานนอกเหนือหน้าที่ ลดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่แสดงความคิดเห็นในการประชุม บ่นเรื่องภาระงานบ่อยขึ้น และไม่พยายามสร้างผลงานให้โดดเด่นเหมือนที่ผ่านมาแม้ภาพรวมตลาดแรงงานไทยในปี 2569 จะดูสดใสกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่เบื้องหลังตัวเลขกลับสะท้อนความย้อนแย้งที่น่าสนใจ ข้อมูลจาก Gallup ระบุว่า อัตราความผูกพันของพนักงานไทยเพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2555 และ 15% ในปี 2557 มาอยู่ที่ 34% ในปัจจุบัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 25% และค่าเฉลี่ยโลกที่ 20% ขณะที่พนักงานไทย 41% มองว่าคุณภาพชีวิตของตนอยู่ในระดับที่ดีหรือกำลังก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจสะท้อนภาวะ Forced Engagement หรือความผูกพันที่เกิดจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจมากกว่าความพึงพอใจที่แท้จริง เนื่องจากแรงงานไทยกว่า 60% ยังคงอยู่ในภาวะไม่ผูกพันกับงานหรือ Quiet Quitting โดยผลสำรวจ Adecco Thailand Salary Guide 2026 พบว่า 72% ของแรงงานไทยไม่มีแผนเปลี่ยนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เพราะกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและต้องการรักษาความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการ สอดคล้องกับผลสำรวจของ Jobsdb by SEEK ที่พบว่า แม้ไทยจะติดอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิกด้านความพึงพอใจในการทำงานที่ 67% แต่มีเพียง 53% เท่านั้นที่พึงพอใจกับปริมาณงานและความกดดันที่ได้รับ สะท้อนว่าคนทำงานไทยยังชื่นชอบสภาพแวดล้อมการทำงานและโอกาสในการพัฒนาตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จากภาระงานและความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกด้านงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมแรงงานไทยอายุ 18-35 ปี หลังวิกฤตโควิด-19 พบว่า คนทำงานรุ่นใหม่กำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความกดดันในที่ทำงานผ่านพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีเพียง Quiet Quitting หรือการทำงานเท่าที่หน้าที่กำหนดเท่านั้
Quiet Quitting แรงงาน ภาวะหมดไฟ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน Gen Z Millennials
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 69 สปส. เปิดระบบลงทะเบียน 3 ช่องทางเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี 2569 สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด เปิดระบบลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฯ เริ่ม 1 มิถุนายน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก เช็กเงื่อนไข-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ สรุปครบที่นี่
Read more »
Pride Month ฝนฉ่ำ กระหึ่ม กทม. ผู้สมัครผู้ว่าฯ แห่ร่วมเกาะกระแสเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และทรงพลังท่ามกลางสายฝนฉ่ำเย็น สำหรับเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Pride Month ประจำปี 2569
Read more »
วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดสมัยประชุมเพื่อ CLARITY Act ต่อวุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดสมัยประชุมเพื่อเดินหน้า CLARITY Act ต่อ โดยมีเป้าหมายให้ประธานาธิบดีลงนามในเดือนสิงหาคม 2569
Read more »
'น้ำแข็ง' บุกประกันสังคม! จี้ถามงบฯล่องหน2 มิ.ย. 2569- ที่สำนักงานประกันสังคม นางสาวรัชนก ศรีนอก […]
Read more »
คลาสคลินิก ผนึก พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ยกระดับนวัตกรรมความงามคลาสคลินิก ผนึก พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ยกระดับนวัตกรรมความงาม พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2569 เดินหน้าขยายตลาดบุกกรุงเทพฯ
Read more »
ผู้ถือหุ้น CPALL ปฏิเสธการรวม 3 บริษัทย่อยเข้าสู่ Virtual Bankในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น CPALL เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ผู้ถือหุ้นมติไม่อนุมัติให้บริษัทในเครือย่อยสามแห่งเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ของเอซีเอ็มโฮลดิ้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลกำไรของบริษัทหลัก
Read more »