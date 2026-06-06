เหตุการณ์ที่พบปลิงชมพูจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดระยอง จน caus ทำน一条เส้นสีแดงอมชมพู โดย调查报告 พบว่าเป็นปลิงทะเลสีชมพู (Cercodemas anceps) ซึ่งเป็นสัตว์.flooring สำคัญต่อนิเวศ ตลอดจนคำแนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัส
วันที่ 6 มิถุนายน 2569 พบปรากฏการณ์ ปลิงชมพู จำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสน ต.
เพ อ. เมือง จ. ระยông บางส่วนของแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพู สร้างความ逃ตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ ดร.
ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจพื้นที่ ผลการตรวจพบว่าสัตว์ทะเลดังกล่าวคือ "ปลิงทะเล" (Sea Cucumber) โดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่า "ปลิงชมพู" "ปลิงหนามชมพู" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cercodemas anceps เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล ลักษณะลำตัวอ่อนนุ่ม ทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอก ผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็ก สีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้ม ปลิงทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุต่าง ๆ บนพื้นทราย ทำให้ได้รับการขนานนามว่า "แม่บ้านแห่งท้องทะเล" ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเล โดยปรากฏการณ์ครั้งนี้คาดว่ามีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้ปลิงที่อาศัยอยู่肂底便被กระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก การพบปรากฏการณ์นี้ได้ดึงความสนใจและสร้างความ逃ตื่นในหมู่นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม มีคำชี้แจงให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง เพราะปลิงบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกัน自己的 และอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ นอกจากนี้ การขอ rov ควร konservasi และเดินเล่นอย่างมีสติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ระ_monthly ปลิงหรือสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่น ๆ อีกด้ว
ปลิงชมพู ระยอง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปลิงทะเล Cercodemas Anceps
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