ปรากฏการณ์แอโรบิกสวนลุมฯ: เมื่อ Soft Power, โซเชียลมีเดีย และการออกแบบเมือง ผสานพลังสร้าง Healthy Community

เจาะลึกปรากฏการณ์แอโรบิกสวนลุมฯ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก แทยง NCT: การผสมผสาน Soft Power, โซเชียลมีเดีย และการออกแบบเมืองที่ลงตัว สร้างคอมมูนิตี้เพื่อสุขภาพและความสุข
Siamsport ขอเชิญทุกท่านมาสำรวจเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่อง สุขภาพ กาย แต่ยังผสานรวม Soft Power , พลังของ โซเชียลมีเดีย , และการออกแบบพื้นที่สาธารณะได้อย่างลงตัว เมื่อ แทยง (Taeyong) ลีดเดอร์และนักเต้นแถวหน้าจากวง NCT ตัดสินใจเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ แอโรบิก ไทยด้วยตนเอง พร้อมกับกล่าวชื่นชมว่า 'เป็นการ ออกกำลังกาย ที่สนุกและมีท่าเต้นที่ท้าทาย' เพียงคำพูดสั้น ๆ พร้อมคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เผยแพร่บน โซเชียลมีเดีย แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับ แอโรบิก สวนลุมฯ ก็กลายเป็นกระแสไวรัลข้ามคืน
สร้างการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียเกือบ 10 ล้านครั้ง โดยเฉพาะบน TikTok ที่มียอดการมีส่วนร่วมสูงถึง 3.8 ล้านครั้ง เหตุการณ์นี้ได้พลิกโฉมภาพลักษณ์ของการเต้นหน้าลำโพงธรรมดา ๆ ให้กลายเป็น 'คอนเทนต์ฮีลใจ' ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ จนเกิดกระแสอยากจะมาคัฟเวอร์ตามรอยไอดอล นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Gen Z รู้สึก 'อิน' กับปรากฏการณ์นี้ คือ การปรับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์เพลงให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพลงแอโรบิกที่สวนลุมฯ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่จังหวะมาตรฐานแบบเดิม ๆ อีกต่อไป แต่ได้มีการนำเพลงไทยแนว 'สายย่อ' ที่ถูกเร่งจังหวะให้สนุกสนาน มาผสมผสานกับเพลงสากลและเพลง T-Pop ยอดนิยมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง 'สควิดเกม' ที่มาพร้อมท่าเต้นน่ารัก ๆ และการคล้องแขนกันเต้น กลายเป็นจุดดึงดูดใจให้กลุ่มเพื่อนวัยเรียนจำนวนมากแวะเวียนเข้ามาเข้าร่วม จนกลายมาเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่คึกคักและมีชีวิตชีวา\นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสีสันด้วยการปรากฏตัวของคนดังอย่าง 'ดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์' ที่มาโชว์สเต็ปบีบอย (B-Boy) บนเวที ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการเต้นแอโรบิกในยุคปัจจุบันนั้น 'เท่' และไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น ในยุคที่ค่าสมาชิกยิมมีราคาสูงขึ้นเทียบเท่ากับค่าครองชีพในปัจจุบัน ปรัชญา 'Healthy ไม่จำเป็นต้อง Luxury' กลายเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองได้อย่างตรงใจ การเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินีตอบโจทย์เรื่องความประหยัด เพราะ 'ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย' แต่กลับได้รับบรรยากาศระดับพรีเมียมใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภาคเอกชนอย่าง LINE MAN Wongnai ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 'ดูแลหลังบ้าน' ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเวทีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมติดตั้งระบบแสง สี เสียง และจอ LED ที่ทันสมัย ทำให้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้กลายเป็น 'Event Hub' ที่พร้อมรองรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ครูผู้ฝึกสอนวัย 67 ปี ไปจนถึงกลุ่มนักเรียนอายุ 18 ปี โดยมีกิจกรรมการเต้นให้เลือกตั้งแต่รอบ 18.00 น. ที่เน้นสไตล์แอโรบิกพื้นฐาน ไปจนถึงรอบ 19.00 น. ที่จัดเต็มด้วยแนวซุมบ้า (Zumba) จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏการณ์นี้ได้แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ไม่ได้เพียงแต่มองหาสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่พวกเขากำลังมองหาพื้นที่ที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้หัวเราะ และได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ภาพลักษณ์ของสวนลุมพินีในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ปอดของกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นว่า 'สุขภาพดี' และ 'ความสุข' สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน... เพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวเท้าลงมาขยับตามจังหวะดนตรีเท่านั้น\การกลับมาของปรากฏการณ์แอโรบิกสวนลุมพินีครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตในสังคมเมือง พวกเขาไม่ได้มองว่าการออกกำลังกายเป็นเพียงกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง สร้างความสัมพันธ์ และปลดปล่อยความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน การผสมผสานระหว่างดนตรีที่หลากหลาย ท่าเต้นที่สนุกสนาน และบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้แอโรบิกสวนลุมฯ กลายเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายกลุ่มอายุและอาชีพมารวมตัวกัน และเมื่อมีไอดอลชื่อดังอย่าง แทยง NCT มาเป็นแรงบันดาลใจ ยิ่งทำให้กระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นไปอีก การสนับสนุนจากภาคเอกชนและการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ปรากฏการณ์นี้ยั่งยืนและขยายวงกว้างออกไปในอนาคต ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแอโรบิกสวนลุมฯ ครั้งนี้ อาจเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและความสุขให้กับทุกค
แอโรบิก สวนลุมพินี แทยง NCT Soft Power โซเชียลมีเดีย สุขภาพ ออกกำลังกาย คอมมูนิตี้ Gen Z LINE MAN Wongnai
