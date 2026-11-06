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Lifestyle

ปรากฏการณ์ Influencer ใช้ภาษาหยาบคาย กลายเป็นเรื่องปกติ

thaipost#62 in ประเทศไทย
ปรากฏการณ์ Influencer ใช้ภาษาหยาบคาย กลายเป็นเรื่องปกติ
Influencer · ไลฟ์สตรีมมิ่ง · ภาษาหยาบคาย
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สำรวจแนวโน้มการใช้สรรพนาม "มึง-กู" ในไลฟ์สตรีมมิ่ง โดยพบว่าการพูดจาตรงไปตรงมาช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นกันเองและดึงดูดผู้ชมจำนวนมากได้จริง

การรับชมไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ทางภาษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์จำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมการเลือกใช้สรรพนาม "มึง" และ "กู" รวมถึงการใช้คำหยาบคาย จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว

ความนิยมการใช้ภาษาหยาบคายในวงการ

ปรากฏการณ์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคน เมื่อพบว่าผู้ชมส่วนใหญ่กลับชื่นชอบและรู้สึกสนุกกับเนื้อหาประเภทนี้ โดยมีการกดไลก์ กดหัวเราะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคัก จนเกิดความรู้สึกว่าเป็นการดูเนื้อหาที่ดู "เรียล" หรือจริงใจและไม่ปลอมแปลง ซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อเดิมที่ว่าความสุภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสาร

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แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่นั่งฟังการไลฟ์สดเหล่านี้จำนวนมากอาจมีอายุรุ่นพ่อรุ่นแม่ หรือแม้แต่รุ่นน้าไรต์ ซึ่งสามารถเป็นพ่อแม่หรือน้าของตัวนักแสดงเองได้ แต่พวกเขากลับยอมที่จะนั่งหน้าจอเพื่อดูเด็กหรือคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่ใช้ภาษาแบบดังกล่าวทุกวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในการเสพสื่อบันเทิงอย่างชัดเจน

มุมมองต่อความสุภาพและความจริงใจ

ในมุมมองหนึ่ง การสื่อสารรูปแบบนี้อาจถูกมองว่าเป็นค่านิยมใหม่ของคนยุคปัจจุบันที่เชื่อว่าการรักษาความสุภาพทางการอาจดูเป็นการใส่หน้ากากเข้าหากัน ส่วนการใช้คำหยาบคายกลับถูกตีความว่าเป็นภาษาของความความจริงใจมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดและผ่อนคลายกับตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้น

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อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง ความจริงใจกับเรื่อง "กาลเทศะ" และ "ความเคารพผู้อื่น" ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่อยู่คนละฝั่งกันไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดคำถามว่า เส้นแบ่งระหว่างความสนุกสนานกับความไม่เหมาะสมนั้นอยู่ที่จุดใด และสังคมจะเริ่มยอมรับมาตรฐานใหม่ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด

ผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม

สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาษาที่ใช้ในสื่อสาธารณะอาจกำลังค่อยๆ ลดระดับความเกรงใจลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นเรื่องปกติของคนยุคใหม่ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่ผู้คนสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมในวงกว้าง ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงและน่าจับตามองว่าสังคมไทยจะปรับตัวเข้ากับแนวโน้มนี้ได้อย่างไร

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Influencer ไลฟ์สตรีมมิ่ง ภาษาหยาบคาย ผู้ชมออนไลน์ สังคมโซเชียล

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