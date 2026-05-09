ปรากฏการณ์ความปัง! GMMTV เปิดตัวซีรีส์ WU อู นำโดย สกาย-นานิ สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการบันเทิง

📆5/9/2026 9:10 AM
เจาะลึกเบื้องหลังงานเปิดตัวซีรีส์ WU อู กับความทุ่มเทของ สกาย และ นานิ ที่เตรียมพร้อมส่งมอบผลงานคุณภาพระดับสากลให้แฟนๆ ได้รับชม พร้อมย้อนรอยความสำเร็จของคู่เพื่อนซี้เคมีดีต่อใจ

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีอย่าง 'WU' หรือ 'อู' ซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของสองนักแสดงหนุ่มเพื่อนซี้ที่มีเคมีเข้ากันอย่างลงตัวอย่าง สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ ภายใต้การดูแลของ GMMTV คอนเทนต์โพรไวเดอร์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย โดยซีรีส์เรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มออกอากาศ ด้วยยอดการเข้าชมตัวอย่างหรือ Trailer ที่พุ่งสูงทะลุ 10.2 ล้านครั้งในทุกช่องทางออนไลน์ และยังสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม X ทั้งในประเทศไทยและในอีกหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงฐานแฟนคลับที่หนาแน่นและความสนใจในระดับสากลที่ส่งมาถึงสองนักแสดงนำอย่างท่วมท้น เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสกับความเข้มข้นของเนื้อหาก่อนใคร GMMTV จึงได้จัดงาน 'WU : The Fate Begins' ขึ้นอย่างอลังการ ณ CentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังงานความรักจากแฟนคลับที่มารวมตัวกันอย่างเนืองแน่น โดยเริ่มต้นงานด้วยโชว์สุดพิเศษจาก 3 หนุ่มเสียงดีวง FLIO ประกอบด้วย หลุยส์-ธณวิน ธีรโพสุการ, ฟอร์ด-อรัญญ์ อัศวสืบสกุล และ ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์ ทองแสง ที่มาถ่ายทอดเพลงประกอบซีรีส์ชื่อ 'ฟ้าสั่ง (Destiny)' ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกของซีรีส์อย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นความตื่นเต้นก็ทวีคูณขึ้นเมื่อ สกาย ได้ขึ้นโชว์พลังเสียงสะกดอารมณ์ในเพลง 'ภาพสุดท้าย (Last Twilight)' ตามด้วย นานิ ที่มาเติมความร้อนแรงด้วยเพลง 'ด้านชา (Numb)' ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งฮอลล์ ในช่วงของการพูดคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังการทำงาน โดยมี ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้สร้างสีสัน พร้อมด้วยผู้กำกับฯ วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ ได้มีการเปิดเผยถึงความทุ่มเทของนักแสดงทั้งสองคน ซึ่งต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในบทบาท และการฝึกซ้อมคิวบู๊ที่ต้องมีความเข้มข้นและสมจริง เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมผลงานที่มีคุณภาพระดับสากล นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจด้วยการโชว์ไหวพริบในการอิมโพรไวส์ของสกายและนานิ ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมและความเข้าขาขั้นสุด จนเกิดเป็นซีนที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่แฟนๆ ตลอดทั้งงาน จุดสูงสุดของงานคือการได้รับชมตอนแรกของซีรีส์ไปพร้อมกับเหล่านักแสดง ซึ่งผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์และลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์สำคัญในเรื่อง โดยทุกคนต่างชื่นชมในโปรดักชั่นที่อลังการ ฉากที่สวยงาม และการดำเนินเรื่องที่น่าค้นหา ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนอันแสนพิเศษด้วยเพลง 'ไม่ใช่บังเอิญ (Destined)' ซึ่งเป็นเพลงที่สกายและนานิได้อวดพลังเสียงและส่งผ่านความหมายดีๆ เพื่อขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเขามาโดยตลอด โดยซีรีส์ ' WU อู ' มีกำหนดออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.30 น.

ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ที่ VIU เวลา 21.30 น.

หากมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์และการทำงานของสกายและนานิ ทั้งคู่เคยสร้างความประทับใจอย่างมากในซีรีส์ 'High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู' ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนๆ ตกหลุมรักในเคมีที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากงานแสดงแล้ว ทั้งคู่ยังประสบความสำเร็จในด้านดนตรีผ่านซิงเกิล 'ไม่ทิ้งกัน (Promise)' และล่าสุดกับเพลง 'แค่เรียกหา (Call my name)' ที่ตอกย้ำมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่พร้อมจะเคียงข้างกันเสมอ ความฮอตของทั้งคู่ยังเห็นได้ชัดจากงาน 'SKY-NANI FRIENOMENON FANCON' ที่บัตรถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยง (Sold Out) ทั้งสองรอบในเวลาเพียงไม่กี่วัน รวมถึงการร่วมงานในอีเวนต์ระดับโลกอย่าง Galaxy S25 | Here AI am Music Fest ของซัมซุง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสกายและนานิไม่ได้เป็นเพียงนักแสดง แต่เป็นไอคอนที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่รักของแฟนๆ อย่างแท้จริงในปัจจุบั

