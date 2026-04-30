ปรากฏการณ์ทุเรียนครองเมือง! ไลฟ์สด 7-8 แสนคน ดันกระแสทุเรียนไทยสู่ระดับประเทศ

การไลฟ์สดขายทุเรียนของแม่ค้าทุเรียนรายหนึ่ง กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างกระแสความสนใจอย่างมากในประเทศไทย มีผู้ชมเข้าร่วมรับชมถึง 7-8 แสนคน และส่งผลให้ทุเรียนไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
เมื่อคืนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นั่นคือการไลฟ์สดขายทุเรียนที่มีผู้ชมถึง 7-8 แสนคน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากการไลฟ์สดของแม่ค้าทุเรียนรายหนึ่ง ซึ่งต้องขอบคุณกลุ่มคนที่สร้างกระแสหรือชาวดรามาที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก หากเพียงแค่มีการไลฟ์ขายทุเรียนตามปกติ โดยที่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่รุนแรง จำนวนผู้ชมอาจจะไม่มากนัก แต่เมื่อเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบต่อวงการทุเรียนและเกษตรกร กระแสความสนใจก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศจับตามอง เรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิมรี่พายเพียงคนเดียว แต่มีพี่แต๋มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพี่แต๋มเองก็อาจจะไม่คาดคิดว่ากระแสจะตอบรับดีขนาดนี้ ปัญหาหลักคือผลผลิตทุเรียนที่ล้นตลาดถึง 30% กว่า ซึ่งจำเป็นต้องหาทางระบายออก การส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานาน และยังมีปัญหาด้านโลจิสติกส์ เช่น รถขนส่งไม่เพียงพอ หากใครเคยติดตามโพสต์ก่อนหน้านี้ของผม จะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่ทำธุรกิจด้วยตนเอง รัฐบาลมีหน้าที่เพียงแค่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในมาตรการต่างๆ แต่ในบ้านเรา มักจะมีการเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบปัญหาในการขายสินค้าเท่านั้น ผมเองก็เคยคิดที่จะนำครีมที่ผลิตออกมาขายไปเททิ้งหน้าทำเนียบรัฐบาล แต่ก็กลัวว่าพี่แต๋มจะตำหนิว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จึงตัดสินใจปล่อยให้สินค้าหมดอายุไป หากรัฐบาลมีงบประมาณเหลือ ควรลงทุนสร้างโรงงานแช่แข็งขนาดใหญ่ที่ครบวงจรให้กับชุมชน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนจากเดิมเพียงไม่กี่วันเป็นปี และหาตลาดรองรับ ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้อยู่ในแผนการของพี่แต๋มอยู่แล้ว เนื่องจากพี่แต๋มมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปี สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเร่งระบายทุเรียนส่วนเกินออกจากตลาด พี่แต๋มมีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ปกติแล้วพิมรี่พายจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ในครั้งนี้ เธอได้ตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือวงการผู้ประกอบการด้วยกัน จึงตอบรับข้อเสนอจากพี่แต๋ม ผลที่ได้คือทุเรียนธรรมดากลายเป็นกระแสระดับประเทศที่ทุกคนจับตามอง สื่อทุกแขนงนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง พิมรี่พายได้ออกมาโชว์ทุเรียนคุณภาพดีในราคา 100 บาท ตามสไตล์แม่ค้าขายของ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคอย่างมาก จนทำให้ระบบการไลฟ์สดล่ม และผู้คนที่ไม่เคยสนใจทุเรียนมาก่อนก็เริ่มอยากลองชิม สวนทุเรียนหลายแห่งที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักก็กลายเป็นที่นิยมในชั่วข้ามคืน ผู้คนได้รู้จักทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการผลิตทุเรียนเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปทุเรียน เช่น การทำทุเรียนกวน การทอด หรือการผสมแป้งเพื่อทำเป็นขนมคล้ายกับ Pringles เพื่อนำไปตีตลาดโลก นักธุรกิจเริ่มให้ความสนใจและวางแผนการตลาดล่วงหน้า พิมรี่พายยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการระบุแหล่งที่มาของทุเรียนและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อทุเรียนได้โดยตรงจากสวน ซึ่งถือเป็นการแจก sampling โดยที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสินค้าเอง เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและไม่เคยมีใครทำมาก่อ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ในคืนวันที่ 7-8 ธันวาคม 2567, ดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์, ทำให้สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสังเกตได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
สดร.ชวนดู 'ดาวพฤหัสบดี' ใกล้โลกสุดในรอบปี 7-8 ธ.ค.นี้สดร.ชวนดูดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี คืนวันที่ 7-8 ธ.ค.นี้ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จะปรากฏสุกสว่างตลอดคืน หรือดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ 6 จุดทั่วประเทศ วันนี้ (7 ธ.ค.2568) นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า คืนวันที่ 7-8 ธ.ค.
ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ เข้าสู่ภาพจริง ผู้เล่นใหญ่ น้อยราย โต 7% ต่อเนื่องปี 68ประเทศไทยขึ้นชื่อเป็นดินแดน "สวรรค์ของนักกิน" เท่านั้นไม่พอ ธุรกิจร้านอาหารมีจำนวนมากถึง 7-8 แสนร้านค้า ทั้งมีหน้าร้าน และมีร้านขายเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่
รัฐเร่งแก้ไขวิกฤตช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรรัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤตช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรอย่างเร่งด่วน หลังจากพบว่าประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 7-8% ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรช้างป่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 เชือก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เกษตรมากขึ้น
LHFG เปิดแผนปี 68 ปักธงสินเชื่อโต 7-8% ลุยงาน FA ดันธุรกิจหลักทรัพย์พลิกกำไรLHFG กางแผนธุรกิจปี 68 วางเป้าสินเชื่อรวมโต 7-8% เน้นขยายสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SME คุม NPL ไม่เกิน 3% NIMอยู่ที่ 2.2-2.
จัดเต็ม! ทอ.ร่วมกับมิตรประเทศ ซ้อมบินโชว์ผาดแผลง เฉลิมฉลองครบ 88 ปีกองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศ เตรียมพร้อมจัดเต็มแสดงการบินครบรอบ 88 ปี 7-8 มีนาคมนี้ โดยวันนี้เครื่องบินขับไล่กริพเพน-หมู่บินผาดแผลงจีน-อินเดีย ได้ซ้อมบินแสดงสมรรถนะครั้งแรก-ทอ.แนะ3จุดเช็กอินรอบ บน.6 ชมแอร์โชว์วันจริง
