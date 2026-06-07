ปรับค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น 2.45 บาทต่อ ลิตร ตอบรับต้นทุนที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอนุมัติปรับค่าการตลาดน้ำมันจาก 2.00 เป็น 2.45 บาทต่อ ลิตร เพื่อสะท้อนต้นทุนแรงงาน ค่าพลังงาน ค่าที่ดินและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคและรักษาความเสถียรของราคาน้ำมันในตลาด
ค่าการตลาดน้ำมัน เชื้อเพลิงเพิ่มเป็น 2.45 บาทต่อลิตรกลายเป็นหัวข้อที่โดดเด่นในช่วงที่ ค่าครองชีพ พุ่งสูงขึ้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง .
) ได้ลงมติปรับกรอบค่าการตลาดจาก 2 บาทเป็น 2.45 บาทต่อลิตร เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในหลายมิติ เช่น ค่าแรง ค่าพลังงาน ค่าที่ดินและค่าเช่าในระบบซัพพลายเชน การปรับตัวนี้อิงจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าต้นทุนของสถานีบริการน้ำมันเพิ่มจาก 0.89 บาทเป็น 1.23 บาทต่อลิตร และต้นทุนแรงงานเพิ่มจาก 0.36 บาทเป็น 0.62 บาทต่อลิตร การรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้ค่าการตลาดที่สะท้อนต้นทุนจริงอยู่ที่ 2.45 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นประมาณ 22.5 % เมื่อเทียบกับกรอบเดิ
ค่าการตลาดน้ำมัน ต้นทุนแรงงาน กบง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าครองชีพ
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