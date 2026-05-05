ปรับทีมศึกษาแลนด์บริดจ์: ฟังเสียงทักท้วง-รอผลใหม่

การเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จากศาสตราจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พร้อมทั้งความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภาคใต้และเสียงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่
การมอบหมายให้คุณ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการศึกษาโครงการ แลนด์บริดจ์ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่นำโดยศาสตราจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ศาสตราจารย์อัจฉราวดีได้โพสต์ข้อความแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวต่อทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์อัจฉราวดีได้แสดงความเห็นว่าผลการศึกษาของสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.
) ซึ่งว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษา พบว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดยมองว่าโครงการนี้อาจเป็น “โปรเจกต์หายนะของการท่องเที่ยว” และเรียกร้องให้ประชาชนหันมาสนใจและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความนี้ได้แสดงความเห็นว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เริ่มต้นอาจไม่เป็นประโยชน์นัก เนื่องจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการนี้โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และได้แสดงความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะต่างๆ การเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการศึกษาจึงเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเปิดรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาล โดยคณะกรรมการชุดใหม่ภายใต้การนำของนายเอกนิติ จะทำการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ในกรอบระยะเวลา 90 วัน เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบและเป็นกลาง ผู้เขียนบทความนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการวิพากษ์วิจารณ์โครงการโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือการคาดการณ์ที่เกินจริงอาจทำให้ศาสตราจารย์อัจฉราวดีถูกมองว่า “นั่งมโน” อยู่ในห้องแอร์ และอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของท่าน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลที่พบว่าคนใต้ส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์โครงการคือการหาวิธีการที่จะทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถรักษาฐานเสียงในภาคใต้ไว้ได
