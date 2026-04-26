ปรับปรุงระบบ TCAS มุ่งเน้นความเป็นธรรม ลดเหลื่อมล้ำ สะท้อนศักยภาพผู้สมัคร

ทปอ. ปรับปรุงระบบ TCAS โดยพัฒนาระบบ TCASFolio และ TCAS Verified ควบคู่กับการขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยบริหารจำนวนรับในรอบ Portfolio อย่างสมดุล และกำกับดูแลความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS หรือระบบรับสมัครกลาง มหาวิทยาลัย ได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง ความเป็นธรรม ลด ความเหลื่อมล้ำ และสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้สมัครให้มากที่สุด ซึ่งการปรับปรุงนี้ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งในส่วนของรูปแบบการนำเสนอผลงาน (Portfolio) ระบบการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการบริหารจัดการจำนวนรับในแต่ละรอบ เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครทุกกลุ่ม ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงระบบ TCAS คือการพัฒนากลไกการนำเสนอผลงานในรูปแบบ TCAS Folio ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในการจัดทำและยื่นแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของผู้สมัครในการทำ Portfolio ที่เกินความจำเป็น และลดค่านิยมการจ้างทำ Portfolio ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจสร้างความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสทาง การศึกษา การกำหนดมาตรฐานกลางนี้จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถนำเสนอผลงานที่สะท้อนความสามารถและประสบการณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบหรือความสวยงามที่ไม่จำเป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ TCAS Verified ซึ่งเป็นระบบที่ให้หน่วยงานต้นทาง เช่น โรงเรียน หรือสถาบัน การศึกษา ต่างๆ ทำการรับรองข้อมูลกิจกรรมของผู้สมัครโดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และป้องกันการแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการคัดเลือกในอดีต นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัย ต่างๆ ในการบริหารสมดุลจำนวนรับในรอบ Portfolio โดยตั้งเป้าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนรับทั้งหมด เพื่อรักษาโอกาสของผู้สมัครทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สมัครที่อาจไม่มีโอกาสในการทำ Portfolio ที่โดดเด่น หรือมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัย บางแห่งกำหนดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก ที่ประชุมยังได้เสนอให้ มหาวิทยาลัย ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกที่สร้างภาระหรือ ความเหลื่อมล้ำ เกินสมควร เช่น การบังคับให้ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ต้นทุนสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้สมัครที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี โดยให้เปลี่ยนมาเน้นการวัดศักยภาพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ผู้สมัครต้อง การศึกษา เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับกลไกการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกข้อสอบ การตรวจสอบคุณภาพ การประมวลผล ไปจนถึงการสื่อสารสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและแนวคำตอบอย่างละเอียดก่อนการสอบ และมีการเปิดรับฟังข้อทักท้วงภายหลังการสอบ เพื่อทบทวนความถูกต้องของข้อสอบ แนวคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนอย่างรอบด้าน ก่อนจะมีการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการวัดผลจะสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนอย่างเป็นธรรมที่สุด นายวิเลิศกล่าวว่า ทปอ.
กำลังรวบรวมข้อมูลสัดส่วนการรับรอบ Portfolio ของแต่ละคณะ เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในอนาคต และมีแนวคิดในการปรับลำดับขั้นตอน โดยอาจจัดให้มีการสอบส่วนกลางให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณา Portfolio ในภายหลัง เพื่อเป็นแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มุ่งเน้นการสอบข้อเขียนได้มีทางเลือกที่เป็นธรรม สำหรับกำหนดการรับสมัคร TCAS 70 จะเปิดระบบวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 โดยมีรอบการรับสมัครต่างๆ ดังนี้ รอบ Portfolio รับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2569 รอบโควตา วันที่ 13 มีนาคม 2570 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 7-11 พฤษภาคม และเพิ่มเติมวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2570 รอบรับตรง วันที่ 29 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2570 และการสอบ TGAT/TPAT เลื่อนไปสอบในเดือนมกราคม 2570 เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ โดยผู้เข้าสอบจะได้สอบพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและสะดวกสบายสำหรับผู้สมัครทุกคน การปรับปรุงระบบ TCAS ในครั้งนี้จึงเป็นความพยายามในการสร้างระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โปร่งใส เป็นธรรม และสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้สมัครอย่างแท้จริ
