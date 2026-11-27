ปรับโครงสร้าง LVMH: เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ยืดอายุควบคุมอาณาจักรสุรา直到 95 ปี
LVMH และครอบครัว Arnault ประกาศปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยขยายเพดานอายุการควบคุมของ Bernard Arnault สูงสุดถึง 95 ปี ผ่านบริษัท Agache SCA มุ่งรวมอำนาจบริหารอาณาจักร Luxury ยักษ์ใหญ่ไว้ในมือเดียวกันอย่างแน่นแฟ้น
Bernard Arnault ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LVMH ในวัย 77 ปี มีแผนการระยะยาวที่จะกุมอำนาจการบริหารโครงสร้างธุรกิจของครอบครัวซึ่งควบคุมอาณาจักรแบรนด์หรูแห่งนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 95 ปี ความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากการกำหนดเพดานอายุสูงสุดสำหรับตำแหน่ง Managing General Partner ของ Agache SCA บริษัทโฮลดิ้งกลางที่ถือหุ้นใหญ่ใน LVMH ตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg ความเปลี่ยนแปลงเชิงกฎระเบียบภายในครอบครัวนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่มุ่งรวมความแข็งแกร่งของอาณาจักรธุรกิจเข้าด้วยกัน
รายละเอียดการควบรวมโครงสร้าง Agache SCA
มาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นของครอบครัว Arnault ซึ่งกำหนดให้ควบรวม Agache SCA เข้ากับ Christian Dior SE บริษัทโฮลดิ้งอีกแห่งหนึ่งในเครือครอบครัว โดยวัตถุประสงค์หลักคือการรวมโครงสร้างการถือหุ้นและการควบคุม LVMH ให้ตกอยู่ภายใต้นิติบุคคลเดียวที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารและเพิ่มเสถียรภาพในการตัดสินใจระดับสูงAlso readBinance ถูกแฮกล้านล้านแต่รอดเพราะทุนสำรองใหญ่โต
ผู้ถือหุ้นของ Christian Dior มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อลงมติรับรองแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวในวันที่ 30 ธันวาคม 2026 หากแผนการนี้ได้รับการอนุมัติตามมติที่เสนอ บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นจากการควบรวมจะถือครองหุ้นของ LVMH โดยตรงจำนวน 49.76% ของทุนจดทะเบียน และที่สำคัญคือจะมีสิทธิออกเสียงหรือ Right to Vote สูงถึง 65.55% ของสิทธิ์ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้น
การถือครองสัดส่วนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่สูงเช่นนี้ ทำให้ครอบครัว Arnault ยังคงมีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi และ Tiffany & Co. ได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทำให้แน่ใจได้ว่าวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจจะสอดคล้องกันทั่วทั้งเครือ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและการบริหารจัดการก็ตาม
บทบาทของ Bernard Arnault กับเพดานอายุใหม่
Bernard Arnault ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและซีอีโอของ LVMH มาตั้งแต่ปี 1989 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลายาวนานกว่าสามทศวรรษที่เขานำพาองค์กรเติบโตสู่ระดับโลก สำหรับก่อนหน้านี้ในปี 2025 บริษัทได้ทำการปรับเพดานอายุสำหรับตำแหน่งซีอีโอจากเดิมที่ 80 ปี ขยับเพิ่มเป็น 85 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการบริหารผู้นำองค์กร
อย่างไรก็ตาม การกำหนดเพดานอายุ 95 ปีสำหรับตำแหน่ง Managing General Partner ใน Agache SCA จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ Bernard Arnault สามารถมีบทบาทในการควบคุมธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้อีกยาวนานมาก แม้ว่าจะพ้นกำหนดอายุการบริหารในตำแหน่งบริหารระดับปฏิบัติการของ LVMH ตามข้อกำหนดด้านอายุขัยในสายงานบริหารแล้วก็ตาม
การขยายอายุบทบาทจาก 85 ปีไปเป็น 95 ปี ในระดับโฮลดิ้ง แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาเสถียรภาพและอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในระดับกลยุทธ์องค์กร ซึ่ง Bernard Arnault จะยังคงเป็นแรงผลักดันหลักในการกำหนดทิศทางของอาณาจักร Luxury นี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในระยะยาว
ภาพรวมการสืบทอดอำนาจทายาททั้ง 5 คน
อีกประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในบริบทนี้คือเรื่องการสืบทอดอำนาจในอาณาจักรธุรกิจของครอบครัว Arnault ซึ่งมีทายาททั้ง 5 คนทำงานอยู่ภายในเครือ LVMH ได้แก่ Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric และ Jean โดยทายาทแต่ละคนต่างดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทแม่และแบรนด์ระดับใหญ่ๆ ของกลุ่ม
การที่ทายาททั้ง 5 คนต่างมีบทบาทในองค์กร ทำให้การบริหารงานมีความหลากหลายแต่ก็ต้องอาศัยการประสานงานที่ซับซ้อน การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Bernard Arnault ยังคงวางแผนรักษาอำนาจการควบคุมอาณาจักรลักชัวรีของครอบครัวในระยะยาว โดยมุ่งสร้างระบบที่ยังคงความเข้มข้นของอำนาจไว้ในมือของเขาและโครงสร้างครอบครัวหลัก
สิ่งนี้เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการส่งต่ออำนาจในอนาคต โดยที่ครอบครัว Arnault ยังคงความเป็นหนึ่งเดียวในการควบคุมทิศทางของบริษัทใหญ่ระดับโลก ซึ่งจะทำให้ LVMH สามารถรักษาจุดแข็งทางการตลาดและแบรนด์ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อไปได้อีกหลายทศวรรษข้างหน้าอย่างมั่นคง
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at thestandardth
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy