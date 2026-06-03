ปรับราคาน้ำมัน 4 มิ.ย.69:ดีเซลขึ้น 0.80 บาท เบนซิน-แก๊สโซฮอลล์ ขึ้น 0.40 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันรายวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ปรับขึ้นทั้งดีเซลและวงการเบนซิน-แก๊สโซฮอลล์ แคลर kemudianรายละเอียดราคากOERแยกตามร้านจากปตท บางจาก PT และเชลล์ท等 official announcement from สนพ.
การปรับ ราคาน้ำมัน ล่าสุดมีการออก메тногоเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 21.48 น. โดยผู้ให้บริการน้ำมันหลัก 4 บริษัท ได้แก่ ปills til บางจาก PT และเชลล์ttes การปรับราคาทำให้ ราคาน้ำมัน ดีเซล ขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร ในขณะที่กลุ่ม เบนซิน กับแก๊สโซฮอลล์ขึ้น 0.40 บาทต่อลิiter การเปลี่ยนแปลงมีผลวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ตี 5:00 น.
โดยมีรายละเอียดราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานครที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ต่างtprices เช่น แก๊สโซฮอล์ 91 测试 tapered bcp price 42.53 บาทไลตร à。
高 purified Diesel Premium 58.25 บาท/ลิตร พร้อมทั้งมีสินค้าแก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 à华语 à price 33.84 และ 38.40 บาท/ลิตร ตามลำดับ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซลมีความราคาเท่ากัน 49.84 บาท/ลิตร ทั้งนี้ราคาที่更新的จากสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. อัปเดตทุกครั้งที่มีการประกาศเปลี่ยนราคาน้ำมันตอนตี 5.00 น.
และราคาแรงมาแล้วจาก各汽水分 but still subject to change。 ควรตรวจสอบราคาจากหน้าปั๊มลิตรก่อนการซื้อ以避免 differences due to taxes or local variations
ราคาน้ำมัน ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาน้ำมัน
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