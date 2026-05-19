ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบพลังงานใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและการขุดเจาะระดับโลกเห็นว่า ประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาแนวทางการสร้างระบบ พลังงานใหม่ที่มั่นคง และยั่งยืน โดยลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและหันมาใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศมากขึ้น เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดต้นทุนเศรษฐกิจในระยะยาว\n\n ประเทศไทย ยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกจากใต้ดินหลายรูปแบบ เช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมีต้นทุนอยู่ในระดับน่าสนใจ และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง\n\nทางออกระยะยาวของระบบไฟฟ้าไทยควรให้ความสำคัญกับ 3 พลังงานหลัก ได้แก่พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ทั้งในรูปแบบโรงไฟฟ้านิวเคลีย์ขนาดเล็ก หรือ SMR และพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ เนื่องจากสามารถเป็นไฟฟ้าฐานที่มีเสถียรภาพ เช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์อายุครรangelsolarlt แต่อาจต้องลงทุนระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มเติมในต้นทุนสูง\n\nสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนจุดเปราะบางสำคัญของภาคขนส่งไทย การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดยังต้องเผชิญข้อจำกัดทั้งด้านต้นทุน เทคโนโลยี และโครงสร้างสนับสนุนจากภาครัฐ\n\nวิกฤตดังกล่าวเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการพลังงาน และเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบ\n\nในระยะยาว ประเทศไทย จำเป็นต้องกำหนดแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ชัดเจน มีทั้งระยะต้น กลาง และปลาย พร้อมปฏิรูปกฎระเบียบและกลไกภาครัฐให้เชื่อมโยงกัน\n\nวิธีการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่อยู่เดิม คล้าย LNG และ NGV นอกจากเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เพื่อตอบสนองความต้องการลดโคลน CO2 นอกจากนี้ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากเดิมเล็กน้อย รอบๆ 6-7 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม\n\nปัญหาสำคัญของรถบรรทุก EV ยังอยู่ที่ต้นทุนการใช้งานที่สูงกว่าระดับรถเครื่องยนต์สันดาปประมาณ 20% รวมถึงน้ำหนักแบตเตอรี่ที่มากกว่าระดับปกติราว 2 ตัน ส่งผลให้บรรทุกสินค้าได้น้อยลง กระทบรายได้ต่อเที่ยวของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การลงทุนสถานีชาร์จสำหรับรถขนาดใหญ่ยังมีต้นทุนสูง และปัญหาการจัดการขยะแบตเตอรี่ในอนาคตอีกด้วย\n\nการสนับสนุนให้ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลง การทำให้ราคารถ EV ใกล้เคียงรถเครื่องยนต์สันดาป และการส่งเสริมพลังงานทางเลือกอื่นควบคู่กันไปเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และไม่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว.
