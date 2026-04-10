ประเทศไทยเผชิญอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง เทศกาลสงกรานต์ 2569 กับความท้าทายจากอุณหภูมิสูง

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ ทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ ภาวะโลกร้อน และอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้น ขณะที่เทศกาลสงกรานต์ 2569 กำลังจะมาถึง การเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศร้อนจัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เข้าสู่ช่วงกลางเดือนเมษายน ฤดูร้อนในประเทศไทยกำลังเข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมกับการกลับมาของเทศกาล สงกรานต์ ในปี 2569 ที่จะสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับท้องถนนทั่วประเทศอีกครั้ง บรรยากาศแห่งความสุข เสียงเพลง เสียงหัวเราะ และการสาดน้ำคลายร้อน เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย ขณะเดียวกัน อุณหภูมิ ในหลายพื้นที่กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับ 'ร้อนจัด' เกิน 40 องศาเซลเซียส ทำให้มีการออกคำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อมูลพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบหลายประการ\ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2566-2568 แม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ก็ยังไม่ถือว่ารุนแรงที่สุด นอกจากนี้ อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (Sea Surface Temperature: SST) ที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศด้วย ในปี 2567 และ 2568 การเปลี่ยนผ่านจากเอลนีโญไปสู่สภาวะเป็นกลางนั้นเกิดขึ้นช้ากว่าปกติ และเปลี่ยนไปสู่ลานีญาแบบอ่อนๆ ทำให้ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อากาศร้อนผิดปกติอย่างมาก สาเหตุหลักมาจาก ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และการลดลงของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยแหล่งดูดซับตามธรรมชาติ เช่น พื้นดินและมหาสมุทร รวมถึงการลดลงของละอองลอย (Aerosols) ซึ่งเคยช่วยสะท้อนรังสีความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยละอองลอยในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี 2010 นอกจากนี้ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงเป็นพิเศษ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เอลนีโญและความแปรปรวนของมหาสมุทรในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถูกขยายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปรากฏการณ์ Pacific Decadal Oscillation (PDO) ซึ่งเป็นรูปแบบความแปรปรวนของภูมิอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีลักษณะคล้ายเอลนีโญ แต่มีระยะเวลายาวนานกว่า\ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อากาศร้อนจัดได้ปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือที่ยังคงครองสถิติอุณหภูมิสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากวันที่ 4-9 เมษายน แสดงให้เห็นว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดลพบุรี นครราชสีมา ตาก และอุบลราชธานี มีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวเลขสถิติอุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2568 แสดงให้เห็นแนวโน้มที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และลำปาง เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดซ้ำๆ หลายปี และตัวเลขอุณหภูมิแตะระดับ 44 องศาเซลเซียส เกิดขึ้นบ่อยขึ้น ในปี 2569 ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีสัญญาณเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มอากาศร้อนกว่าปีก่อน โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งสูงถึง 42-43 องศาเซลเซียส คาดการณ์ว่าฤดูร้อนปี 2569 จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มเผชิญกับอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อ
ข่าวดี! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2569 โอน 10 เมษายน พร้อมเงื่อนไขประกาศ! เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2569 จำนวน 600 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 พร้อมแจ้งเงื่อนไขสำหรับเด็กที่เกิดในเดือนต่างๆ
BCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตก่อนศึกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569 'บางจาก (BCP)' เดินหน้าธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ เปิดข้อมูลครบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงบนพื้นฐานข้อเท็จจริง...
ปภ. รณรงค์สงกรานต์ 2569 ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมคุมเข้มความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ 2569 ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2569 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง
บขส.คึกคัก! ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา คาดวันนี้แตะ 1.8 แสนคน อัดรถเสริม 1,200 คันบขส. เผยประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าวันนี้ (10 เมษายน 2569) จะมีผู้โดยสารสูงสุดถึง 180,000 คน พร้อมจัดรถเสริม 1,200 คันเพื่อรองรับการเดินทาง
เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี เริ่มวันสงกรานต์ 69เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก 'ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี' ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เริ่มวันสงกรานต์ 2569 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 นี้ เช็กเงื่อนไขส่วนสูงและอายุให้ชัด
วิกฤตพลังงานปะทะสงกรานต์ 2569 เปิดเทคนิคหนีรถติด-เซฟค่าน้ำมันทุกกิโลสงกรานต์ 2569 จัดเต็มมัดรวมเทคนิคการเดินทางแบบ 'Smart & Save' ตั้งแต่ใช้ Smart Routing เลี่ยงรถติด พลัง Carpool หารค่าความสุข ไปจนถึงทริคดูแลรถง่าย ๆ ช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่คิด ให้ทริปกลับบ้าน ท่องเที่ยว มีแต่รอยยิ้มและความประหยัด ปี 2569 นี้ อากาศเดือนเมษายนดูจะร้อนแรงเป็นพิเศษ ไม่ใช่จากแสงแดดแต่จากหน้าจอราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแทบทุกวัน...
