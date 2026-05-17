ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ผ่านการพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าได้เผยแพร่วันนี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
ประเทศไทย ยังคงมี ฝนตกต่อเนื่อง และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง โดยมี ฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ใน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ วันนี้ (17 พ.
ค.2569) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคเหนื
ประเทศไทย ฝนตกต่อเนื่อง ฝนตกหนัก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อายัดมลภาวะ พยากรณ์อากาศ พยากรณ์ฝน คลื่นลม ฝนฟ้าคะนอง อันตรายฝนตกหนัก อันตรายน้ำท่วม น้ำลุกไหลล้น ดูแลสุขภาพ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
จับตา 'หมัดเด็ด-วิชามาร' โค้งสุดท้าย สมรภูมิเลือกตั้ง 2569 | 1 ก.พ. 68พบกับประเด็น...จับตา 'หมัดเด็ด-วิชามาร' โค้งสุดท้าย สมรภูมิเลือกตั้ง 2569...วาระด่วน 'ขีดเส้นตาย 60 วัน' ยก...
Read more »
การบินไทย เปิดตารางบินฤดูร้อนปี 2569 กางปีก 62 เส้นทางทั่วโลก เริ่ม 29 มี.ค.-24 ต.ค.นี้การบินไทย เปิดให้บริการเที่ยวบิน ตามตารางการบินฤดูร้อน ปี 2569 รวมทั้งสิ้น 62 เส้นทางบิน ครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2569
Read more »
ราคา ETH พุ่งแตะ $2,364.71 พร้อมปริมาณซื้อขายสูง สะท้อนความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่งราคา Ethereum (ETH) พุ่งขึ้น 1.04% แตะ $2,364.71 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ฟื้นตัวต่อเนื่องกว่า 17% ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์หลังยืนเหนือโซนรับสำคัญ ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงสูงถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ บ่งชี้ความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่ง แม้แนวต้านสำคัญที่ $2,375 ยังคงเป็นด่านที่ต้องผ่าน
Read more »
เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
Read more »
OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026: สสว. จัดงานใหญ่ส่งเสริม SMEs ภาคเหนือสสว. จัดงานใหญ่ OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคเหนือ โดยรวบรวมสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า 60 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจครบวงจร
Read more »
ปภ. แจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง และ กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง อาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และระดับน้ำในแม่น้ำ/คลอง สูงขึ้นไหลท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ในช่วงวันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2569
Read more »