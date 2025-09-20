ประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรง

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วประเทศเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2568 พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงในหลายพื้นที่
ประเทศไทยเผชิญกับ สภาพอากาศ แปรปรวนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 20 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2568 ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกและมี ฝนตกหนัก สลับเบาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณต่างๆ รวมถึงการปรากฏของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 22 ถึง 27 กันยายน 2568 ที่คาดว่าจะเกิด ฝนตกหนัก ต่อเนื่อง
ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงของน้ำล้นตลิ่ง\สถานการณ์ฝนตกหนักจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ที่คาดว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตรา 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ที่คาดว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตรา 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลางนั้น จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน โดยคาดว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตรา 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังมีความเสี่ยงในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ซึ่งคาดว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตรา 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง\นอกจากนี้ยังมีการเตือนถึงสถานการณ์ในทะเลและชายฝั่ง โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออก เช่น จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จะมีฝนฟ้าคะนองในอัตรา 30% ของพื้นที่ และคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก เช่น จังหวัดระนอง และพังงา จะมีฝนฟ้าคะนองในอัตรา 40% ของพื้นที่ และคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ประชาชนควรติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้
