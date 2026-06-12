ประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทรงปฏิบัติงานในฐานะนักกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเท พยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็น พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนา รีนาถ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งการมีพระประสูติกาลของพระองค์ในฐานะพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งมาสู่ปวงชนชาวไท.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งการมีพระประสูติกาลของพระองค์ในฐานะพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งมาสู่ปวงชนชาวไท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเท พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนา นักกฎหมาย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
มีเซอร์ไพรส์ “โอเวน” ทำนาย 20 อันดับพรีเมียร์ลีก 2019-20ไมเคิล โอเวน อดีตดาวยิงชื่อดัง ออกมาทำนาย 20 อันดับของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2019-20...
Read more »
นายทวารมือสอง พระรองคนสำคัญของทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2019-20 กลับมาฟาดแข้งกันแล้ว โดยทั้ง 20 ทีม ได้เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ โดยตำแหน่งที่สำคัญไม่แพ้ใครคงหนีไม่พ้น “ผู้รักษาประตู” หรือ “นายทวาร”
Read more »
อัยการนนทบุรี ยัน 20 ประเด็นที่ให้สอบเพิ่มเป็นประเด็นสำคัญอัยการจังหวัดนนทบุรีเผยที่ให้สอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเเตงโมเพิ่ม 20 ประเด็นสำคัญ ซึ่งทั้ง 20 ประเด็นล้วนปลีกย่อยลงไปอีก เพื่อให้สำนวนรัดกุม ละเอียดรอบคอบที่สุด ยืนยันว่า ทั้ง 20 ประเด็นที่ให้สอบเพิ่มล้วนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ
Read more »
“Money 20/20 Asia” ปักหลักจัดที่ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ นาน 3 ปี ส่งเสริมไทยสู่ศูนย์กลางฟินเทคชั้นนำของเอเชียปรากฏการณ์โชว์ฟินเทคระดับโลกของ Money 20/20 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโชว์ด้านการเงินที่ขับเคลื่อนและสร้างธุรกิจ ที่เตรียมเปิดประตูบานใหม่สู่ “Money 20/20 Asia” ครั้งแรกของเอเชีย
Read more »
เคทีซี ผนึก บางกอกแอร์เวย์ส เปิดแคมเปญ 20 ปี 20 เส้นทางเที่ยวยั่งยืนเคทีซี ผนึก สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ฉลอง 20 ปีบัตรเครดิตร่วม เปิดตัวแคมเปญ ‘20 ปี 20 เส้นทาง’ มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Read more »
โอกาสทางการเงินจากข้อมูลทางเลือก และข้อมูลเชิงพฤติกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาสองเวทีในงาน Money 20/20 Asia โดยในช่วง 3 ปีนี้ (2568-2570) จัดขึ้นที่ประเทศไทย งาน Money 20/20 เป็นงานมหกรรม Fintech ระดับโลก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจมากมาย
Read more »