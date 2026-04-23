ประวัติศาสตร์การกู้เงินของไทย: จากวิกฤตสู่ พ.ร.ก.เยียวยา

ย้อนดูการกู้เงินของรัฐบาลไทยในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทล่าสุด
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจ และ การเงิน หลายระลวด ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจของ รัฐบาล แต่ละยุคสมัยในการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) เพื่อกู้เงินจำนวนมหาศาลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มต้นจากปี 2545 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ออก พ. ร.
ก.
กู้เงินวงเงิน 7.8 แสนล้านบาท เพื่อจัดการกับหนี้สินของกองทุนฟื้นฟูและต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณยังสามารถชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ก่อนกำหนดในปี 2546 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนั้น ต่อมาในปี 2551 โลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อ แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้ออก พ.
ร. ก.
ภายใต้โครงการ 'ไทยเข้มแข็ง' วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในปี 2552 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคและส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการ 'ไทยเข้มแข็ง' ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ในปี 2554 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกกฎหมายกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและป้องกันความเสียหายในอนาคต แต่ภายหลังพบว่าบางส่วนของงบประมาณไม่ถูกใช้จริงตามแผนที่วางไว้ ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ต่อมาในช่วงปี 2563-2564 โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กู้เงินครั้งใหญ่ที่สุด รวมวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ผ่าน พ.
ร. ก. 2 ฉบับ เพื่อใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก การกู้เงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง ล่าสุดในปีนี้ รัฐบาลอนุทินกำลังจะออก พ.
ร. ก.
กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เนื่องจากประเมินแล้วว่างบประมาณปกติไม่สามารถรับมือกับวิกฤตที่เกิดจากสงครามตะวันออกกลางได้แน่นอน นักการเมืองในสภาต่างก็ตระหนักดีว่าสถานการณ์เช่นนี้ หากไม่กู้เงินก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาได้ หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการกู้เงิน แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะแสดงความเห็นอย่างชัดเจน โดยหันไปพูดถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น การขยายเพดานหนี้ หรือวินัยการเงินการคลัง การตัดสินใจว่าจะกู้เงินหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงภาพรวมในอนาคตและประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปีข้างหน้า หากคาดการณ์ว่าวิกฤตจะรุนแรง ประเทศก็จำเป็นต้องมีงบประมาณมาอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เหมือนกับที่รัฐบาลก่อน ๆ ได้ทำในยามที่เกิดวิกฤ
