ประวัติศาสตร์น้ำแข็งสยาม สู่ยุคร้านน้ำแข็งนายเลิศ
ติดตามวิวัฒนาการอุตสาหกรรมน้ำแข็งสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การก่อตั้งโรงน้ำแข็งนายเลิศ และบทบาทสำคัญที่ทำให้สินค้าราคาจับต้องได้และเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย
การเข้ามาของน้ำแข็งใน ประวัติศาสตร์ไทย ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจการบริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง เริ่มเจริญรุ่งเรืองอย่างมีนัยสำคัญ ขอบเขตของการพัฒนาไม่เพียงจำกัดอยู่แค่การผลิต แต่ขยายผลไปสู่ภาคการคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวพระนครอย่างกว้างขวาง
จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมน้ำแข็งสยาม
หนึ่งในกิจการสำคัญที่ปรากฏชื่อชัดเจนในประวัติศาสตร์คือ โรงน้ำแข็งที่มีชื่อว่า น้ำแข็งสยาม หรือ Siam Ice Works โดยสถานประกอบการแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณย่านถนนเจริญกรุง ใกล้กับพื้นที่สะพานพิทยเสถียร ซึ่งเป็นทำเล strategis ในยุคสมัยนั้น ชาวบ้านทั่วไปมักจะคุ้นเคยและเรียกขานกิจการนี้ในชื่อท้องถิ่นว่า โรงน้ำแข็งนายเลิศ การเกิดขึ้นของธุรกิจนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสู่วงการอาหารAlso readแมนยูมีหวัง? หม่อมปลื้มวิเคราะห์ เคน กริฟฟิน มหาเศรษฐีจ่อเทคโอเวอร์
ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงการขยายกำลังการผลิตในสมัยนั้น ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน้ำแข็งที่สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้จำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้ทำให้ราคาก้อนน้ำแข็งเริ่มมีราคาที่ย่อมเยาลงเรื่อยๆ ประชาชนทั่วๆ ไปจึงเริ่มมีโอกาสเข้าถึงและซื้อหาน้ำแข็งมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เมื่อกระบวนการผลิตน้ำแข็งภายในประเทศเริ่มแพร่หลาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคน้ำแข็ง
วิธีการบริโภคและใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต เดิมทีน้ำแข็งถือเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่มีไว้สำหรับทดลองสัมผัสความเย็นเท่านั้น แต่เมื่อราคาถูกลงและหาซื้อง่ายขึ้น น้ำแข็งจึงเริ่มถูกนำมาผสมผสานกับอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวานชนิดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
รูปแบบหนึ่งของการบริโภคน้ำแข็งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือการนำน้ำแข็งก้อนมาบดหรือไสให้กลายเป็นเกล็ดละเอียด จากนั้นจึงราดด้วยน้ำหวานหรือใช้ผสมกับเครื่องขนมหวานจำพวก ลอดช่อง เฉาก๊วย และถั่วแดง วิธีการดังกล่าวได้กลายเป็นขนมอบน้ำแข็งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีในปัจจุบัน
นอกจากขนมเย็นแล้ว ยังมีการคิดค้นการทำน้ำแข็งกดขึ้นมา โดยนำน้ำแข็งไสมาอัดขึ้นรูปเป็นก้อนหรือแท่งยาว เสียบด้วยไม้ แล้วราดด้วยน้ำหวานสีสันต่างๆ สิ่งประดิษฐ์นี้กลายเป็นของกินคลายร้อนที่พบเห็นได้ตามตลาดและชุมชนในอดีตอย่างกว้างขวาง การแพร่หลายของน้ำแข็งยังเชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตของไอศกรีม เครื่องดื่มเย็น ผลไม้แช่เย็น และอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ก่อนจะถูกปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนไทยในเวลาต่อมา
วิวัฒนาการและการเข้าถึงของผู้บริโภค
ในแง่ของการจัดจำหน่ายและรูปแบบสินค้า มีการเรียกน้ำแข็งก้อนขนาดกลางที่แบ่งขายให้ผู้บริโภคว่า น้ำแข็งมือ โดยผู้ซื้อจะนำก้อนน้ำแข็งเหล่านี้กลับไปใช้แช่น้ำดื่ม หรือทู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อใส่ในเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกสบาย บางครั้งผู้บริโภคยังต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวของก้อนน้ำแข็งก่อนนำไปใช้ โดยเฉพาะเมื่อกำลังมีการใช้วัสดุหุ้มเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ร้านขายน้ำแข็งบางแห่งในยุคก่อนได้ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับสับหรือไสน้ำแข็ง ทำให้เกิดภาพจำที่เด่นชัดของพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เหล็กอันทรงพลังในการสับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ก่อนแบ่งใส่ถุงหรือภาชนะให้กับลูกค้า สิ่งนี้สะท้อนถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีการแปรรูปเริ่มเข้ามามีบทบาทในร้านค้าเล็กๆ ทั่วไป
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาหารระบุชัดเจนว่า ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 อุตสาหกรรมน้ำแข็งในกรุงเทพฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ โดยในยุคนั้นมีโรงงานขนาดใหญ่มากมายหลายแห่งที่สามารถผลิตน้ำแข็งออกมาสู่ตลาดได้ในปริมาณมหาศาล ทำให้สถานะของน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงจากสินค้าสำหรับผู้มีฐานะเท่านั้น กลายเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหาได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่าย
ผลกระทบต่อการเกษตรและการเก็บรักษาอาหาร
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานผลิตนํ้าแข็งเริ่มขยายเครือข่ายการลงทุนออกไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยหนุนเสริมความสำเร็จนี้มาจากการพัฒนาเครือข่ายระบบไฟฟ้า การปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีทำความเย็นที่ทันสมัยขึ้น ทำให้การกระจายน้ำแข็งเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ห่างไกลได้สะดวกกว่ายุคก่อนหน้ามาก
เมื่อตู้เย็นเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในครัวเรือนของชาวเมือง คนทั่วไปจึงสามารถผลิตน้ำแข็งใช้เองภายในบ้านได้สะดวก ส่วนร้านค้าและร้านอาหารก็เลือกสั่งซื้อน้ำแข็งสำเร็จรูปจากโรงงานตามความเหมาะสมของธุรกิจ สิ่งนี้ทำให้น้ำแข็งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ในยุคนั้น
การเข้ามาของน้ำแข็งส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากกว่าการทำให้น้ำดื่มเย็นขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะน้ำแข็งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเก็บรักษาอาหารสด และการค้าขายสินค้าที่ต้องพึ่งพาระบบความเย็นในการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และวัตถุดิบทางการเกษตรที่เน่าเสียได้ง่าย
ในอดีตผู้คนจำเป็นต้องใช้วิธีการถนอมอาหารแบบดั้งเดิม เช่น การตากแห้ง การใส่เกลือ หรือการหมักดอง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร แต่เมื่อมีน้ำแข็งและห้องเย็นเข้ามาช่วย การเก็บรักษาอาหารสดในอุณหภูมิต่ำจึงทำได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ว่าจะยังคงต้องคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดและวิธีการจัดการที่เหมาะสมก็ตาม
ท้ายที่สุด การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมน้ำแข็งได้สร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำแข็ง ร้านจำหน่ายน้ำแข็ง ธุรกิจการขนส่งน้ำแข็ง ไปจนถึงร้านขายเครื่องดื่มและขนมหวานเย็น สิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle