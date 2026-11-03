ประยุทธ์เปิดประชุมครม.สัญจรอุดรธานีพร้อมชมบูธผลงาน ส่วนกลุ่มคัดค้านชุมนุมหน้าปฐพีวีวีไอพี
บรรยากาศการประชุม ครม. สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี คึกคักนายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการก่อนประชุม ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านเหมืองโปแตช โรงไฟฟ้าชีวมวล และทุนเหล้าเบียร์
บรรยากาศการชุมนุมทางการเมืองและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจร ที่จังหวัด อุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีการจัดระเบียบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อย่างรอบคอบ โดย นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เดินทางมาถึง ศูนย์ประชุมนานาชาติ วัฒโนภาส จังหวัด อุดรธานี ในเวลา 08.33 น. ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่นำผลงานและโครงการสำคัญมาจัดแสดงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและศักยภาพของพื้นที่ ก่อนที่จะร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดเริ่มเวลา 09.00 น.
นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมครม. สัญจรอุดรธานี
การจัดประชุม ครม. สัญจร ในครั้งนี้มีคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเริ่มทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมการก่อนเข้าสู่พิธีการหลัก มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าประจำพื้นที่พร้อมจัดระเบียบการเข้า-ออกศูนย์ประชุมอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุด นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่จัดแสดงโดยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายAlso readเปิดข้อเสนอ 5 จว.อีสาน ชง ครม.สัญจรเคาะ 7.8 หมื่นล.
การนำเสนอผลงานในบูธนิทรรศการมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพของภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกดเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยข้อมูลจากการเยี่ยมชมบูธจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาในการอนุมัติโครงการสำคัญในช่วงการประชุม ครม. สัญจร วันนี้
กลุ่มประชาชนรวมตัวคัดค้านโครงการรัฐ
บริเวณหน้าสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายประชาชนหลายเครือข่ายที่เดินทางมารวมตัวแสดงจุดยืนและยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล กลุ่มไม่เอาเหมืองแร่โปแตชได้รวมตัวชุมนุมคัดค้านการเปิดเหมืองแร่พร้อมทั้งกล่าวโจมตีรัฐบาลและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเรียกร้องให้ทบทวนการอนุญาตให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
นอกจากกลุ่มคัดค้านเหมืองแร่แล้ว ยังมีการรวมตัวของชาวบ้านจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหว่าน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยเดินทางมาชุมนุมพร้อมชูป้ายแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกระยะนี้เนื่องจากมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสุขอนามัยของประชาชนใน半径
ผู้ชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐบาลติดตามปัญหา
ขณะเดียวกัน กลุ่มคัดค้านทุนธุรกิจเหล้าและบุหรี่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าและเสนอข้อเรียกร้องในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนรัฐบาลเดินทางมารับหนังสือเพื่อนำข้อเสนอไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมกำกับดูแลภาคธุรกิจที่มีผลกระทบทางสุขภาพอย่างจริงจัง
สำหรับบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติวัฒโนภาส กลุ่มไม่เอาเหมืองแร่โปแตชยังได้ขับขี่ยานพาหนะผ่านพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหว ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากภาคประชาชนที่พร้อมจะสื่อสารข้อเรียกร้องไปยังผู้ตัดสินใจระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบเชิงนโยบายและทิศทางต่อไป
การประชุม ครม. สัญจร ในครั้งนี้คาดว่าจะมีการพิจารณางบประมาณและโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานอย่างละเอียด โดยผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม likely จะต้องรับมือกับประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่และโรงไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมข้อมูลวิชาการสนับสนุนจุดยืนไว้แล้ว
ความสำเร็จของการประชุมขึ้นอยู่กับความสามารถของคณะรัฐมนตรีในการประนีประนอมระหว่างเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจกับความกังวลของประชาชนท้องถิ่น ซึ่งหากไม่มีการปรับแนวทางอย่างจริงจัง ความขัดแย้งด้านนโยบายอาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน長
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