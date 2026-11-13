ประยุทธ์นำประชุม OECD ครั้งแรก ตั้งเป้ารับรองสมาชิกปี 64 พร้อม 'ทำวันนี้เสร็จเมื่อวาน'
พล.อ.ประยุทธ์นำประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นสมาชิก OECD ครั้งแรก ตั้งเป้าหมายรับรองภายในปี 2564 ยึดหลัก 'ทำวันนี้เสร็จเมื่อวาน' เลขาธิการกฤษฎีกาคาดรับรองด้านกฎหมาย เม.ย. 64
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งกระบวนการเจรจาเพื่อให้ ประเทศไทย ได้รับรองการเป็นสมาชิกภายใน ปี 2564 อย่างเร็วที่สุด
นายกรัฐมนตรีเน้นยึดหลัก 'ทำวันนี้เสร็จเมื่อวาน'
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยได้มีโอกาสหารือและพบปะกับผู้บริหาร OECD รวมถึงตัวแทนจากประเทศต่างๆ หลายครั้ง ทำให้เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวAlso readสปส. เผย มีผู้ยื่นคัดค้านรายชื่อ 'บอร์ดประกันสังคม' ส่ง กกต. พิจารณา
นายกรัฐมนตรีแถลงว่า หากดำเนินการได้สำเร็จจะสอดคล้องกับโอกาสต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานเหล่านี้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประชาชน
พล.อ.ประยุทธ์ได้ย้ำกับที่ประชุมว่า การเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทย แต่ต้องการให้ทุกคนยึดหลักการที่ว่า 'ทำวันนี้เสร็จเมื่อวาน' หากเป็นไปได้ เพราะต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยเร็วและเกิดประโยชน์กับประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเสนอนโยบาย การจัดลำดับความสำคัญ และการกำกับติดตามความคืบหน้า
นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานแกนกลางในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ และยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
เลขาธิการกฤษฎีกาเผยกรอบเวลาการรับรองปี 2564
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยก่อนการประชุมนว่า ในส่วนของงานกฤษฎีกา คาดว่าในช่วงเดือนเมษายน 2564 OECD จะรับรองการเป็นสมาชิกในส่วนของกฎหมายและงบประมาณ สำหรับด้านอื่นๆ อีก 25 เสาหลักได้มีการหารือกับ OECD และหน่วยงานต่างๆ แล้ว โดยเชื่อว่าหลักการที่รัฐบาลดำเนินการน่าจะตรงกับสิ่งที่ OECD ต้องการ
เลขาธิการกฤษฎีกาชี้แจงว่า สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการทุจริตและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันด้านธุรกิจมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่าการดำเนินงานของไทยจะราบรื่น หากสามารถแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปแบบคู่ขนานกับงานด้านงบประมาณ จะทำให้การดำเนินงานด้านอื่นๆ ง่ายขึ้น
นายธนกรเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมในวันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสศช. ด้านการต่างประเทศ และด้านกฎหมาย ซึ่งด้านกฎหมายจะมีตนเป็นประธาน โดยเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ทันภายในปี 2564 ตามที่กำหนดไว้
ความเชื่อมั่นจาก OECD ชมไทยเป็นตัวอย่างความพร้อม
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทุกประเทศที่พบกับผู้นำระดับนโยบาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างแสดงความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นสมาชิก OECD ขณะที่ในช่วงการประชุม World Bank เลขาธิการ OECD ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีความมั่นใจในความเป็นประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
นายกรัฐมนตรีระบุว่า สิ่งที่ยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือ เลขาธิการ OECD มีความมั่นใจในความพร้อมของไทยเป็นอย่างมาก และชื่นชมความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ทำให้เลขาธิการ OECD ขึ้นกล่าวในที่ประชุมและแสดงความมั่นใจว่าไทยถือเป็นประเทศตัวอย่างที่มีความพร้อม
พล.อ.ประยุทธ์ระบุด้วยว่า หลังมีโอกาสพบกับเลขาธิการ OECD เป็นพิเศษ ได้รับทราบถึงความมั่นใจและการยืนยันว่าจะสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งโดยเลขาธิการ OECD จะเดินทางมา จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทุกอย่างให้เป็นไปตามความคาดหวัง
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