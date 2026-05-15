ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยว่าจีนตกลงที่จะซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ ( Fox News ) ว่า จีนได้ตกลงที่จะซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ โดยการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ทั้งสองชาติพยายามผลักดันให้เกิดการทำข้อตกลงทั้งในด้านการค้าและธุรกิจ "จีนตกลงแล้วว่าต้องการซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ พวกเขาจะไปที่รัฐเท็กซัส เรากำลังจะเริ่มส่งเรือจากจีนไปยังเท็กซัส ลุยเซียนา และอะแลสกา" ปธน.
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสบดี (14 พ. ค. ) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวันแรกกับปธน. สีที่กรุงปักกิ่งในวันเดียวกัน ปธน.
ทรัมป์และปธน. สีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดวันที่ 2 ณ กรุงปักกิ่งในวันนี้ (15 พ. ค.
) ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า สองชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการที่จีนจะเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ หลังจากผู้นำทั้งสองได้หารือกันหลายประเด็นในการประชุมวันแรกเป็นเวลาสองชั่วโมงเมื่อวานนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการค้า อนาคตของไต้หวัน และสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ คาดว่าปธน. ทรัมป์และปธน.
สีจะหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นมาหารือต่อเนื่องในวันนี้ เช่น การขยายเวลาพักรบทางการค้าที่ยังคงเปราะบาง หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ตกลงขยายเวลาพักรบทางการค้าเป็นเวลา 1 ปีเมื่อเดือนต. ค. ปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปธน. สีมีกำหนดจะให้การต้อนรับปธน.
ทรัมป์ที่ จงหนานไห่ ซึ่งเป็นเขตที่ทำการผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกรุงปักกิ่ง โดยผู้นำทั้งสองจะทำการหารืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างการดื่มน้ำชาและระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกั
