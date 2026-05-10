ประธานเปิดงาน Movie Talk & Special Forum ร่วมผลักดันร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ประธานรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมผลักดันร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม
10 พ. ค.2569-ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นายนิกร โสมกลาง รมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.
) เป็นประธานเปิดงาน Movie Talk & Special Forum เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมผลักดันร่างพรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับพรรคเพื่อไทย) โดยมีนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ที่ปรึกษารมว. พม. ดร.
เอนกชัย เรืองรัตนากร ที่ปรึกษารมว. พม. น. ส.
กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส. อุบลราชธานี นายธงธรรม สส. บัญชีรายชื่อ และนางสาวชนก จันทาทอง อดีต สส. หนองคาย พรรคเพื่อไทย(พท.
) เข้าร่วมงาน นายนิกร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิดเวที Movie Talk & Special Forum ซึ่งใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกมองข้าม เพิกเฉย หรือปล่อยให้เงียบหายอยู่ภายในบ้าน เพราะความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต การเรียน การทำงานและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวปี 2568 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีมากกว่า 2,000 เคส นี่เป็นเพียงแค่เคสที่ได้รับรายงาน ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 20% ปะทุจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกัน ส่วนอีกกว่า 20% เป็นความรุนแรงที่มีความเกี่ยวข้องกับหารใช้ยาเสพติด ซึ่งสะท้อนว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง ร่างพรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับพรรคเพื่อไทย มีเป้าหมายอุดช่องโหว่ของกฎหมายเดิม และผลักดันให้ทุก ‘พื้นที่ส่วนตัว’ เป็น ‘พื้นที่ปลอดภัย’ สำหรับทุกคน โดยมีหัวใจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขยายนิยามคำว่า ความรุนแรง ให้ครอบคลุมทั้งความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และทางเพศ ขยายนิยามคำว่า ครอบครัวให้สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน ครอบคลุมคู่ชีวิตทุกเพศสภาพ และผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างกลไกช่วยเหลือที่ยึดผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่เพียงการไกล่เกลี่ยให้กลับไปอยู่ร่วมกัน แต่รวมถึงการจัดบ้านพักฉุกเฉิน การเยียวยาสภาพจิตใจ และการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยจำเป็นต้องมีวุฒิภาวะ เข้าใจ และเคารพกันมากขึ้
