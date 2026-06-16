ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีแวนซ์จะเดินทางไปเจนีวาเพื่อลงนามในข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ที่เมืองเอ-วีย็อง-เล-แบ็ง ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 แห่ง หรือ จี 7
สำนัก ข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 มิ. ย.
ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ที่เมืองเอ-วีย็อง-เล-แบ็ง ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 แห่ง หรือ จี 7 ว่าข้อตกลงเบื้องต้นกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทรัมป์ปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียด ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงกล่าวว่า ทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจ.
ดี. แวนซ์ ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยตัวเอง และแวนซ์จะเป็นผู้แทนของสหรัฐ ในการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิ. ย.
นี้ ส่วนผู้แทนของอิหร่าน คือนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลียาฟ ประธานรัฐสภา ซึ่งลงนามแบบทางไกลแล้ว และจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เองด้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ ข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์