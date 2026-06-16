Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีแวนซ์จะเดินทางไปเจนีวาเพื่อลงนามในข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน

ข่าวต่างประเทศ News

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีแวนซ์จะเดินทางไปเจนีวาเพื่อลงนามในข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน
📆6/16/2026 12:43 AM
📰DailynewsTwit
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ที่เมืองเอ-วีย็อง-เล-แบ็ง ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 แห่ง หรือ จี 7

สำนัก ข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 มิ. ย.

ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ที่เมืองเอ-วีย็อง-เล-แบ็ง ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 แห่ง หรือ จี 7 ว่าข้อตกลงเบื้องต้นกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทรัมป์ปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียด ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงกล่าวว่า ทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจ.

ดี. แวนซ์ ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยตัวเอง และแวนซ์จะเป็นผู้แทนของสหรัฐ ในการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิ. ย.

นี้ ส่วนผู้แทนของอิหร่าน คือนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลียาฟ ประธานรัฐสภา ซึ่งลงนามแบบทางไกลแล้ว และจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เองด้ว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ ข้อตกลงการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 03:43:25