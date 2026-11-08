ประธานศาลอุทธรณ์พลิกคำวินิจฉัยให้ประชาชนฟ้อง กกต. ได้โดยตรง
ประธานศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยใหม่ว่า ประชาชนมีสิทธิฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน ป.ป.ช. สร้างความสั่นสะเทือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีที่ กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจศาลฎีกา
คำวินิจฉัยล่าสุดของ ประธานศาลอุทธรณ์ ได้เปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองโดยสิ้นเชิง โดยชี้ขาดให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องผู้ถูกละเมิดทางอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบต่อ ศาลอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบได้โดยตรง โดยไม่ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ก่อนหน้านี้การยื่นฟ้องในลักษณะดังกล่าวต้องผ่านตัวกลางนี้เพียงอย่างเดียว
พลิกคัมภีร์กฎหมายสิทธิประชาชนฟ้อง กกต. ได้ทันที
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอการไต่สวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน เนื่องจากคำวินิจฉัยนี้ยืนยันว่าสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรอง อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย หากมีการทุจริตเพื่อจัดตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สุจริต ประชาชนทุกบุคคลถือเป็นผู้เสียหายและมีส่วนได้เสียในการฟ้องร้องผู้กระทำผิดโดยตรงAlso readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
รายละเอียดคดี สว. สำรองและข้อกล่าวหาเชิงระบบ
คดีนี้เริ่มต้นจากนายพงศกรณ์ ตั้งกิติศักดิ์ อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาบัญชีสำรอง ในฐานะโจทก์ ยื่นฟ้องนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมกรรมการการเลือกตั้งอีก 7 คน รวมเป็นจำเลยทั้งหมด 8 คน ด้วยข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีตรวจสอบการฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นสำคัญคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีคะแนน 4 ต่อ 3 ที่ไม่เห็นชอบกับการนำพยานหลักฐานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มาประกอบการพิจารณา ข้อเท็จจริงนี้ทำให้คดีมีความซับซ้อนทางกฎหมายมากขึ้น และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการติดตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมือง
นักกฎหมายแย้ง กกต. ข้ามแท่งอำนาจผิดรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล นักกฎหมายผู้เคยดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แสดงความเห็นต่อกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความขอบเขตอำนาจของศาลฎีกาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความมึนงงในกระบวนการกฎหมาย เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540, 2550 และ 2560 กำหนดให้ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในแต่ละสายงานมีอิสระแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองสูงสุด ไม่มีศาลใดมีอำนาจเหนือกว่าหรือก้าวก่ายการทำงานของอีกศาลหนึ่งได้ นอกจากนี้ พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ระบุว่าปัญหาที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มิใช่ความไม่แน่ใจหรือความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความของหน่วยงานเอง ซึ่งกรณีนี้ยังไม่มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นจริงระหว่างองค์กรอิสระ
อนาคต กกต. กับความท้าทายจากสองศาลสูง
สำหรับกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คนที่มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นอำนาจของศาลฎีกา กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างองค์กรอิสระกับศาลยุติธรรม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่รุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบกระบวนการยุติธรรมโดยรวมของประเทศได้
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