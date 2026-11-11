ประธานสภาโต้แย้งสภาเสียงเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมือง
ประธานสภาผู้แทนโต้แย้งความรุนแรงของสภาเมื่อถกแถลงการณ์คณะสมาชิกรัฐสภาไทยเพื่อการประชุมอาเซียน ความคดีนี้เผยประเด็นความโปร่งใสและความเป็นกลาง
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ของไทยเกิดความตึงเครียดเมื่อมีการถกแถลงเรื่องการแต่งตั้งคณะสมาชิกรัฐสภาไทยที่จะเข้าร่วมการประชุม สภาอาเซียน (ไอป้า) ที่ ฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์หน้า ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อพบว่าพรรคฝ่ายค้านหลักไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
เหตุการณ์และคุณลักษณะการประชุม
ประธานสภาผู้แทน ผู้เป็นนายโสภณ ซารัมย์ ตัดสินใจปฏิเสธการพาดพิงของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ พิจารณาว่าข้อความของเขาต้องการแทรกแซงการดำเนินงานของคณะกรรมการที่คุยเรื่องคณะสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของหน่วยงานรัฐAlso readความฟินที่โดนมนต์สะกด! “ข่มขลัง” ลาจอประทับใจ “ปุยนุ่น-บิ๊นท์” ส่งท้ายเคมีคู่บุญ
เนื่องจากการปฏิเสธนี้ นักการเมืองของพรรคประชาชนน.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรายชื่อจากพรรคได้กระตือรือร้นขึ้นมาและกระทบกลางสภา โดยเรียกร้องให้ประธานสภาแสดงความเป็นกลางและไม่แสดงออกถึงความไม่เป็นกลางจนเกินไป
บทบาทของนายโสภณและมาตรการควบคุม
ประธานสภา นายโสภณ ซารัมย์ ลงมือกดปิดไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อย แต่เสียงของน.ส.รักชนกยังคงทำให้ความระมัดระวังอ่อนล้า โดยใช้ถ้อยคำดุเดือดและเรียกร้องให้เสียงตัดจบการพูดของตน
ในช่วงท้ายของการถกเถียง นายโสภณ ให้โอกาสแก่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน พร้อมทั้งขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพูดคุยในปาทีความเป็นกลางและความโปร่งใสต่อสาธารณะ
ความหมายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการประชุมอาเซียน
นายโสภณ ผู้เป็นประธานสภา ได้ยืนยันว่าจะนำข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านกลับไปพิจารณาในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปกครองที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชน
ในด้านการประชุมรัฐสภาอาเซียน ท้ายที่สุด นายโสภณ ยืนยันการมีส่วนร่วมของทั้งฝ่ายฝ่ายค้านโดยบังคับให้มีการเปิดโอกาสให้พรรคต่าง ๆ แสดงข้อคิดเห็นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เป็นผู้มีอำนาจต่อไป
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