ประธานาธิบดีปูติน ในงานปีนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ในสวนสนามเมื่อวันอาทิตย์

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เฝ้าพิธี สวนสนาม เนื่องในวันแห่งชัยชนะ ( Victory Day ) ณ จัตุรัสแดง กรุงมอสโก เกี่ยวกับการจัดขึ้นที่เรียบง่ายที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่มีการแสดงภาพ กองกำลังโดรน และ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของรัสเซียรวมถึง อาวุธยุทธศาสตร์ อย่าง เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล และ เรือดำน้ำที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ ผ่านโทรทัศน์ใหญ่ที่ติดตั้งขึ้นนอกจัตุรัสแดง โดยปูตินเชื่อปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนเป็นความสูญเสียของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองและเชื่อมั่นวีรบุรุษของเราจะยังคงเดินหน้าต่อไ.
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เฝ้าพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) ณ จัตุรัสแดง กรุงมอสโก เกี่ยวกับการจัดขึ้นที่เรียบง่ายที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่มีการแสดงภาพกองกำลังโดรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียรวมถึงอาวุธยุทธศาสตร์อย่างเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลและเรือดำน้ำที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ผ่านโทรทัศน์ใหญ่ที่ติดตั้งขึ้นนอกจัตุรัสแดง โดยปูตินเชื่อปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนเป็นความสูญเสียของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองและเชื่อมั่นวีรบุรุษของเราจะยังคงเดินหน้าต่อไ
'วันแห่งชัยชนะ' พรุ่งนี้ ปูติน จะประกาศ ‘ชัยชนะ’ อะไร?พรุ่งนี้วันที่ 9 พฤษภาคม เป็น “วันแห่งชัยชนะ” หรือ Victory Day ของรัสเซีย สำหรับประธานาธิบดีปูตินแล้ว วันแห่งชัยชนะปีนี้มีความหมายมากกว่าปีก่อนๆ เพราะเป็นวันที่มอสโกต้องการจะประกาศ “ชัยชนะ” ใน “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ในยูเครน
'คิม จองอึน' ต้อนรับ 'เซอร์เก ชอยกู' สานสัมพันธ์ชื่นมื่นเกาหลีเหนือ-รัสเซีย : อินโฟเควสท์สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า เมื่อวานนี้ (26 ก.ค.) ประธานาธิบดีคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้พบปะกับนายเซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กัน รายงานระบุว่า นายชอยกูได้มอบจดหมายจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียให้กับนายคิม ด้านนายคิมก็กล่าวขอบคุณปธน.ปูตินที่ส่งคณะผู้แทนทางทหารที่นำโดยนายชอยกูมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-รัสเซีย คณะผู้แทนรัสเซียและคณะผู้แทนจีน รวมถึงนายหลี่ ฮงจง สมาชิกโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เดินทางถึงเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีการสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่มีการเฉลิมฉลองในเกาหลีเหนือในชื่อ "วันแห่งชัยชนะ" (Victory Day) คณะอาคันตุกะกลุ่มนี้นับว่าเป็นผู้มาเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการกลุ่มแรกนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด ด้านสำนักข่าวยอนฮัปรายงานโดยอ้างอิงสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางเกาหลี (KCBS) ของเกาหลีเหนือว่า นายชอยกูยกย่องกองทัพเกาหลีเหนือว่าทรงพลังมากที่สุดในโลกระหว่างงานเลี้ยงในกรุงเปียงยาง ในขณะที่พบปะกับนายคัง ซุนนัม รัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 66)
'คิม จองอึน' อวดขีปนาวุธ ICBM - โดรนดีไซน์ใหม่คล้ายของสหรัฐต่อรมว.กลาโหมรัสเซีย : อินโฟเควสท์สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันพุธ (26 ก.ค.) นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้โชว์อาวุธล่าสุดของประเทศแก่นายเซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ในบรรดาอาวุธที่นำมาจัดแสดงนั้นรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ชื่อ “ฮวาซอง” ซึ่งทดสอบสำเร็จในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยเชื่อกันว่าเป็น ICBM ลำแรกของเกาหลีเหนือที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง ทำให้ยิงได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลว นอกจากนี้ เว็บไซต์ NK News รายงานว่า ยังมีการจัดแสดงดีไซน์โดรนใหม่ 2 แบบ โดยแบบหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับโดรนโจมตีหลักที่ใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐ ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากรัสเซียและจีนเดินทางมาเกาหลีเหนือเพื่อร่วมงาน “วันแห่งชัยชนะ” (Victory Day) ฉลองครบรอบ 70 ปีการสิ้นสุดสงครามเกาหลี การเยือนของนายชอยกูยังเกิดขึ้นท่ามกลางข้อครหาว่าเกาหลีเหนือจัดหาอาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ทำสงครามในยูเครน ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียต่างก็ปฏิเสธ ด้านสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่า นายคิมและนายชอยกูหารือเกี่ยวกับ “ประเด็นที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน” ในด้านการป้องกันประเทศและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ KCNA ระบุว่า นายชอยกูได้มอบจดหมายที่มีลายเซ็นจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียให้กับนายคิม พร้อมยกย่องกองทัพเกาหลีเหนือว่า “ทรงพลังมากที่สุดในโลก” ด้านนายคิมได้ “พูดคุยฉันมิตร” กับนายชอยกูและกล่าวขอบคุณปธน.ปูตินที่ส่งคณะผู้แทนทางทหารมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-รัสเซีย ด้านคณะผู้แทนจีนนำโดยนายหลี่ หงจง […]
ปูตินผวาโดรนถล่ม! หั่นงบฉลองวันชัยชนะ สะท้อนวิกฤตอำนาจคลอนเปิดปมประวัติศาสตร์ 9 พฤษภาคม ปูตินลดขนาดขบวนพาเหรด Victory Day เซ่นพิษสงครามยูเครนและหายนะกองทัพ จับตาความระแวงขั้นสุด หลังผู้นำโลกตกเป็นเป้าสังหาร
