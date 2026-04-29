ประธานรัฐสภาหารือสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ท้องถิ่น 5 ฉบับ

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา รับฟังข้อเสนอจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการนำร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น 5 ฉบับ กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 นาย โสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญของประเทศ นำโดยนายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย การพบปะครั้งนี้มีขึ้นเพื่อหารือถึงแนวทางการนำร่างพระราชบัญญัติ (พ.
ร. บ. ) จำนวน 5 ฉบับ กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง ตามบทบัญญัติมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลังจากที่ร่างกฎหมายเหล่านี้ได้ถูกคว่ำตกไปในการพิจารณาของวุฒิสภาในรอบก่อนหน้านี้ ร่าง พ. ร.
บ.
ทั้ง 5 ฉบับที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สาระสำคัญของร่างกฎหมายเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดอายุขั้นต่ำของผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้ยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารมีระยะเวลาในการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญคือการเสนอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.
) ที่ 8/2560 ซึ่งออกในสมัยรัฐบาลทหาร เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางประเด็น การนำร่าง พ. ร. บ.
เหล่านี้กลับมาพิจารณาใหม่ ถือเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หากร่างกฎหมายเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมาก ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ นายโสภณ ซารัมย์ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด และให้กำลังใจผู้ที่กำลังเข้ารับการบำบัด พร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่านายโสภณได้ขอให้มีการหารือถึงผลการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกั
