ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ รับโล่ผู้เมตตา งานวันคนพิการครั้งที่ 57
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ รับโล่ผู้เมตตาจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในงานวันคนพิการครั้งที่ 57 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเชิดชูผลงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธาน มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้รับ โล่ผู้เมตตา จาก สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 57 ปี 2569 ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวานนี้ (14 พฤศจิกายน 2569) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้เมตตา
พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ได้เสียสละเวลาและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ เพื่อเน้นย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้มีความต้องการพิเศษAlso readสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันคนพิการครั้งที่ 57 เบนเข็มสร้างอาชีพสังคมเท่าเทียม
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัล โล่ผู้เมตตา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ที่มองเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ขาดแคลนความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและสิทธิขั้นต้นของความเป็นมนุษย์
พันธกิจหลักของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์มีพันธกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาส โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ในสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้น การดำเนินงานของมูลนิธิจึงครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก การสนับสนุนทางสังคม ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเหล่านี้ว่า เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่เท่าเทียม ซึ่งการช่วยให้ผู้ได้รับ assistance สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกและมีความสุขนั้น คือเป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิ ในขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น
บทบาทของภาครัฐและองคมนตรี
การเข้ารับรางวัลในวันนี้ถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถาบันหลักของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนอย่างมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กับภาครัฐที่นำโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธี ได้ย้ำเตือนถึงบทบาทของทุกภาคส่วนในการดูแลผู้ด้อยโอกาส โดยงานวันคนพิการครั้งที่ 57 ในปี 2569 นี้ ถือเป็นเวทีสำคัญในการระดมความคิดเห็นและสร้างกระแสความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการ
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคม ร่วมกันเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์แก่สังคม การมีอยู่ของรางวัลประเภทผู้เมตตา ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในมิติที่ลึกซึ้งกว่าการให้เงินบริจาค เป็นการมุ่งเน้นไปที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ทิศทางในอนาคตและความมุ่งมั่นของมูลนิธิ
หลังจากได้รับรางวัล โล่ผู้เมตตา นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ได้ประกาศความมุ่งมั่นของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ว่าจะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และจะขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงโอกาสและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมที่สุด
แผนการในอนาคตของมูลนิธิฯ จะเน้นไปที่การสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแรง (Robust Support System) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ การศึกษา และการจ้างงานสำหรับผู้พิการ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ จะเป็นกุญแจสำคัญในการลดช่องว่างทางสังคม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรี
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