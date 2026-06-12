Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสตง. ตรวจสอบกรณีอาคารถล่มและผู้รับเหมาทิ้งงานทั่วประเทศ

การเมืองและการกำกับดูแลรัฐ News

ประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสตง. ตรวจสอบกรณีอาคารถล่มและผู้รับเหมาทิ้งงานทั่วประเทศ
สตงงบประมาณรัฐอาคารถล่ม
📆6/12/2026 7:12 AM
📰PostToday
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 51%

รักชนก ศรีนอก ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณ สพป. นำทีมสอบถามผู้บริหารสตง. เกี่ยวกับอาคารสำนักงานที่ก่อสร้างแล้วทิ้งร้างและอาคารถล่ม สร้างความกังวลเรื่องความโปร่งใสและการสืบสวนคดีทุจริต

รักชนก ศรีนอก สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแห่งสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินหน้าติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง .

) อย่างใกล้ชิด โดยจัดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสตง. ที่สำนักงานสตง. ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.

ทั่วประเทศ ซึ่งหลายแห่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กลายเป็นอาคารว่างเปล่า หลายแห่งก็กำลังเผชิญกับปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกลางทาง นอกจากนี้ ยังมีกรณีอาคารสตง. หนึ่งแห่งที่ถล่มลงทำให้เกิดการเสียชีวิตหลายคนและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รักชนกได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำความจำเป็นในการตรวจสอบความโปร่งใสของสตง.

เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างละเอีย

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

สตง งบประมาณรัฐ อาคารถล่ม ผู้รับเหมาทิ้งงาน ความโปร่งใส

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-12 10:12:15