ประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสตง. ตรวจสอบกรณีอาคารถล่มและผู้รับเหมาทิ้งงานทั่วประเทศ

รักชนก ศรีนอก ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณ สพป. นำทีมสอบถามผู้บริหารสตง. เกี่ยวกับอาคารสำนักงานที่ก่อสร้างแล้วทิ้งร้างและอาคารถล่ม สร้างความกังวลเรื่องความโปร่งใสและการสืบสวนคดีทุจริต
รักชนก ศรีนอก สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแห่งสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินหน้าติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง .
) อย่างใกล้ชิด โดยจัดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสตง. ที่สำนักงานสตง. ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.
ทั่วประเทศ ซึ่งหลายแห่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กลายเป็นอาคารว่างเปล่า หลายแห่งก็กำลังเผชิญกับปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกลางทาง นอกจากนี้ ยังมีกรณีอาคารสตง. หนึ่งแห่งที่ถล่มลงทำให้เกิดการเสียชีวิตหลายคนและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รักชนกได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำความจำเป็นในการตรวจสอบความโปร่งใสของสตง.
เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างละเอีย
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